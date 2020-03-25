فيروس كورونا
الخميس 26 مارس 2020 00:39

انتحار ممرضة بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا

الممرضة الإيطالية دانييلا تريتزي
ديلي ميل
قال موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية إن ممرضة إيطالية أقدمت على الانتحار بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الموقع أن الممرضة تدعى دانييلا تريتزي، 34 عاما، وتعمل في أحد مستشفيات بمقاطعة لومبارديا شمال البلاد، والتي تعد المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا.

وقال اتحاد ممرضات إيطاليا إن دانييلا كانت تعاني من "ضغوط كبيرة" خوفا من أن تكون قد نقلت العدوى لأشخاص خلال محاولتها التصدي للمرض، معربا عن أسفه لوفاة الممرضة.

وأشار الاتحاد إلى حالة مشابهة قبل أسبوع في مدينة فينيسيا، مضيفا أن الضغوط التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي على مرأى الجميع.

وقال ماريو ألباروني، المدير العام لمستشفى سان جيراردو الذي كانت تعمل به دانييلا، إنها "كانت في العزل المنزلي منذ 10 مارس/ آذار بعد ثبوت إصابتها، ولكنها لم تكن تحت المراقبة".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وسائل إعلام إيطالية أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطقم الطبية ارتفع إلى 29 وفاة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة الأربعاء.

وأظهرت أرقام نشرها معهد أبحاث إيطالي أن أكثر من 5700 عاملا في مجال الصحة أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ما يمثل حوالي 8 % من إجمالي الإصابات في إيطاليا.

احتفاء على وسائل التواصل الاجتماعي بممرضات إيطاليات يواجهن كورونا

المصدر
دايلي ميل
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فيروس كرورنا
إيطاليا
ممرضة إيطالية

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