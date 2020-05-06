روسيا
الأربعاء 6 مايو 2020 23:39

انتحار ملياردير شهير بإطلاق رصاصة على رأسه

الملياردير الروسي "ديمتري بوسوف" كان متزوجا ولديه 5 أبناء
سبوتنك الروسية
قالت وسائل إعلام روسية إن رجل الأعمال الملياردير الروسي "ديمتري بوسوف" انتحر بإطلاق رصاصة على رأسه.

وقالت صحيفة "آر بي ك" الروسية، اليوم الأربعاء، وفقا لمعلومات أكدها مسؤولون أمنيون لوكالة أنباء تاس، إن بوسوف (52 عاما) الذي يعتبر من أغنى رجال الأعمال في البلاد، انتحر مساء أمس الثلاثاء.

ولم تذكر الصحيفة أي معلومات بشأن أسباب انتحار بوسوف، أكبر مساهم ورئيس مجلس إدارة مجموعة "آلتيك" لتعدين الفحم المسيطرة على شركة "سيب أنتراتسيت" الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الفحم الحجري من نوع UHG وأكبر منتج للفحم المعدني في روسيا. وأضافت أن التحقيقات حول الحادثة ما زالت مستمرة.

وأوضحت الصحيفة أن أقرباء بوسوف عثروا على جثته في منزله القريب من موسكو، ليلة الثلاثاء، وفي رأسه إصابة بطلق ناري، وبجانبه مسدس. 

وحسب قائمة مجلة فوربس لعام 2020، يأتي بوسوف في المرتبة 86 على لائحة الأغنياء الروس، بثروة قدرها 1.1 مليار دولار.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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