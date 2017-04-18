جريمة
الثلاثاء 18 أبريل 2017 21:04

انتحار أمريكي متهم بقتل مسن في بث حي على فيسبوك

ستيف ستيفنز، قتل نفسه خلال مطاردة مع الشرطة، بعدما قتل مسنّا وبثّ الجريمة على الهواء
رويترز
قالت الشرطة الأمريكية إن الرجل الذي بث تسجيلا مصورا على فيسبوك وهو يقتل رجلا مسنا انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه بعد أن لاحقته شرطة ولاية بنسلفانيا (الثلاثاء).

وكان ستيف ستيفنز، المتهم بقتل روبرت غودوين (74 عاما) بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، قد لاذ بالفرار في سيارة وبث تسجيلا مصورا لجريمة القتل على فيسبوك، ليدفع الشرطة بذلك إلى إطلاق عملية مطاردة في أنحاء البلاد.

وقالت شرطة بنسلفانيا إن رجال شرطة شاهدوا ستيفنز في مقاطعة إيري صباح الثلاثاء.

وأضافت الشرطة على تويتر: "بعد مطاردة لفترة وجيزة أطلق ستيفنز النار وقتل نفسه". ولم تذكر الشرطة تفاصيل أخرى.

وقال مسؤولون في كليفلاند إن ستيفنز ليس له سجل جنائي وليس مشتبها به في أي جرائم قتل أخرى.

وقتل الرجل المسن في كليفلاند هو أحدث جريمة عنف تبث عبر فيسبوك؛ مما يثير تساؤلات حول تعامل أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع المحتوى.

وقالت الشركة (الاثنين) إنها ستراجع كيفية مراقبة مقاطع الفيديو العنيفة وغيرها من المواد المستهجنة ردا على واقعة القتل التي ظلت متاحة على فيسبوك لحوالي ساعتين قبل الإبلاغ عنها.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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