الاثنين 24 سبتمبر 2018 11:11
امرأة ثانية تتهم مرشح ترمب للمحكمة العليا بتجاوزات جنسية
يُواجه القاضي بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمحكمة العليا اتهامات جديدة له بارتكاب تجاوزات جنسية.
التفاصيل:
- قالت امرأة ثانية، هي ديبورا راميريز، البالغة من العمر ثلاثة وخمسين عامًا لمجلّة "نيويوركر" الأمريكية، الأحد، إن كافانو أقدم خلال سهرة في جامعة ييل في ثمانينيات القرن الماضي على كشف عضوه التناسلي أمامها مجبرا إياها على ملامسته بينما كانت هي تدفعه بعيدا عنها، وهو الأمر الذي نفاه كافانو.
- كتب كافانو في بيان نشرته المجلة أن "هذه الواقعة المزعومة التي تعود إلى 35 سنة مضت لم تحصل"، وأضاف: "الأشخاص الذين عرفوني في ذلك الوقت، يعلمون أن هذا لم يحصل، وقد قالوا ذلك. هذا ببساطة تشويه للسمعة".
- الاتهام الذي تقدمت به راميريز يأتي قبل أربعة أيام من شهادة علنية منتظرة الخميس القادم ستدلي بها الباحثة الجامعية كريستين بلازي فورد التي اتهمت أيضا في وقت سابق كافانو بأنه اعتدى عليها جنسيا.
- قالت فورد إن كافانو اعتدى عليها جنسيا أثناء حفل في مدرسة ثانوية قبل 36 عاما وطرحها أرضا وحاول خلع ملابسها عندما كان عمرها 15 عاما وكان عمره 17 عاما.
- نفى كافانو، وهو قاض في محكمة استئناف اتحادية، هذه المزاعم.
- بعد أيام من المفاوضات، تم التوصل الأحد إلى اتفاق حول التاريخ والتوقيت الذي ستُدلي فيه بلازي فورد بشهادتها.
نقلت وسائل إعلام عن مستشاريها قولهم إنه "على الرغم من التهديدات الحالية على سلامتها وحياتها، فإن الدكتورة فورد تعتقد أنه من المهم أن يستمع إليها أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة".
- بعد أن كانت الدكتورة فورد قد طالبت في بادئ الأمر أن يتم الاستماع إليها من بعد القاضي كافانو، وافقت بلازي فورد في نهاية المطاف على أن يتم الاستماع إليها أولا وذلك يوم الخميس.
- بدأ الديموقراطيون في مجلس الشيوخ التحقيق في المزاعم الجديدة من جانب راميريز بحق كافانو.
- قالت مجلة "نيويوركر" إن أربعة نواب ديموقراطيين على الأقل تلقوا معلومات عن الاتهامات التي أطلقتها راميريز، وقد بدأ اثنان منهم على الأقل التحقيق في الأمر.
- قالت راميريز "أعتقد أن تحقيقا من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) سيكون مُبررا"، مشيرة إلى أنها فكرت على مدى ستة أيام قبل أن تتحدث إلى مجلة "نيويوركر".
المصدر
الفرنسية
رويترز
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