الاثنين 6 أبريل 2020 22:28
امتلاء مراكز دفن المسلمين في نيويورك بجثث ضحايا كورونا (فيديو صادم)
وثق شاب أردني أجواء الموت في مدينة نيويورك الأمريكية وانتشار عشرات الجثث جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.
وأظهرت الصور التي التقطها الشاب بكر منصور عشرات الجثث في مركز لخدمات دفن المسلمين في نيويورك.
واشتكى أصحاب مراكز الدفن من نقص حاد في صناديق الدفن لكثرة الوفيات.
وقال مدير أحد مراكز دفن المسلمين إنه 55 حالة وفاة وصلت في يوم واحد بينها شباب في الثلاثينيات من العمر.
وسجلت نيويورك وفاة 4758 شخصا جراء كوفيد-19 حتى صباح الإثنين.
وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدلات عالمية بالإصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الحالات في أمريكا 356653 توفي منهم 10516 شخصا وتعافى 19308 آخرين.
المصدر
الجزيرة مباشر