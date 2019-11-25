الاثنين 25 نوفمبر 2019 14:03
امتص بول مريض بفمه.. هل هذا هو الطبيب الأكثر إنسانية؟ (فيديو)
في تصرف إنساني ربما يكون الأغرب، أنقذ جرّاح صيني حياة أحد الركاب المسنين على متن طائرة خلال تحليقها في الجو، حيث أصيب فجأة باحتباس بول حاد وكادت مثانته تنفجر.. فماذا فعل الطبيب؟
حادث طارئ
- وقع الحادث الطارئ الأسبوع الماضي في رحلة على متن طائرة صينية استغرقت 14 ساعة عبر المحيط الهادئ من قوانغتشو إلى نيويورك بالولايات المتحدة.
- الحادث وقع بعد ثماني ساعات من انطلاق الرحلة، وكانت الطائرة حينها تحلق على ارتفاع 33 ألف قدم تقريبًا.
- أحد الركاب وهو رجل مسن متقاعد في السبعين من عمره كان برفقة زوجته حينما أصيب بشكل مفاجئ بانسداد في المثانة ووجد صعوبة بالغة في التبول، وعلا صراخه من شدة الألم، وانتفخ بطنه بسبب البول المحبوس ولم يتمكن من التعرق.
- الرجل المتقاعد طلب المساعدة على الفور من طاقم الطائرة، الذي سارع بالبحث عن أطباء أو مسعفين من بين ركاب الرحلة، واستشارتهم بخصوص التعامل مع الحالة وهل هناك حاجة لهبوط اضطراري أم لا؟
إنسانية طبيب
- لحسن الحظ، كان على متن الطائرة جراح أوعية دموية من جامعة جينان يدعى تشانغ هونغ (55 عامًا)، وطبيب آخر يعمل بإحدى مستشفيات مقاطعة هاينان يدعى شياو تشان شيانغ، فهرعا على الفور للتحقق من وضع المريض.
- أسرة المريض قالت إن الرجل يعاني من تضخم البروستاتا، وصمم الطبيبان أداة مؤقتة باستخدام أقنعة الأكسجين وأنبوب الإسعافات الأولية وقصبة بلاستيكية في محاولة لسحب البول من الرجل، لكن فشلت الطريقة بسبب نقص ضغط الهواء.
- عند رؤية ذلك، طلب الدكتور تشانغ على الفور من مضيفة طيران أن تقدم له كأسًا قبل وضع أنبوب بلاستيكي في فمه لامتصاص بول المريض، وفي الوقت نفسه قام الدكتور شياو بتعديل موضع إبرة يتم إدخالها في مثانة الرجل لضمان تدفق سلس للبول.
- تُظهر اللقطات التي أصدرتها شركة الخطوط الجوية أن الجراح يمتص الأنبوب بشكل متكرر ثم يبصق البول في الكوب.
- تحسنت حالة المريض بعد 37 دقيقة حيث تم سحب 800 ملليلتر بول من مثانته، وتم وضعه في حالة الاستلقاء بالصف الأخير من المقصورة لمدة الخمس ساعات المتبقية من الرحلة.
- طاقم الطائرة ساعد المريض أيضًا في البحث عن المزيد من العناية الطبية بعد هبوط الطائرة في مطار جون إف كينيدي الدولي.
- بسؤاله عن عمله البطولي، قال دكتور تشانغ: في الحقيقة لم يكن لدينا أي حلول أخرى في ذلك الوقت، أردت فقط مساعدته على إطلاق البول المحبوس وإفراغ المثانة. إنقاذ الناس هو الواجب الأساسي للطبيب.
المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل