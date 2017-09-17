الصراع في اليمن
الأحد 17 سبتمبر 2017 22:51

اليونيسف: إصابات الكوليرا في اليمن تتجاوز 680 ألف حالة

ارتفاع الوفيات بالكوليرا في اليمن
ارتفاع الوفيات بالكوليرا في اليمن
غيتي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تجاوز عدد الإصابات بوباء الكوليرا المتفشي في اليمن إلى أكثر من 680 ألف حالة، منذ بدء تفشي الوباء في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت المنظمة في حسابها على موقع تويتر للتدوين المصغر "إنه بحسب إحصائيات فقد بلغ عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن 681 ألفاً و207 حالات".

وأضافت المنظمة أنه تم تسجيل 2086 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة نفسها، دون ذكر المزيد من المعلومات حول تفشي الوباء.

وتعاني اليمن من أوضاع صحية صعبة جراء الصراع المتفاقم في البلاد، جعلت حوالي 15 مليون، من أصل 27 مليون، لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية، حسب تقديرات صادرة عن الصحة العالمية.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
اليمن
الكوليرا في اليمن
الأمم المتحدة
اليونيسيف
وفيات

اقرأ أيضا

Thumbnail
تحية العلم
Thumbnail
عندما خيّرها بين ملابسها والمانجو

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم