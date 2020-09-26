اليونان
السبت 26 سبتمبر 2020 21:05

اليونان: مجهولون يعتدون على مقر جمعية للمسلمين

عدد من المسلمين في أحد مساجد اليونان
عدد من المسلمين في أحد مساجد اليونان
الأناضول
اعتدى مجهولون على مقر جمعية المسلمين (غير حكومية)، التي أسسها مسلمو منطقة تراقيا الغربية، في مقاطعة إيماثيا شمالي اليونان.

وأفاد مسؤول الشؤون الدينية بالجمعية، موسى تشولاك، في تصريحات لوكالة الأناضول، السبت، أن مجهولين هاجموا مقر الجمعية في بلدة ألكساندريا التابعة لمقاطعة إيماثيا، صباح الجمعة.

وأوضح تشولاك أن المجهولين كسروا النوافذ الموجودة عند مدخل مقر الجمعية، في ساعات الصباح الباكر، وأن الحادثة أُحيلت للشرطة.  

وأدان رئيس الجمعية حسين حسين أوغلو، الاعتداء في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقال حسين أوغلو: "تعرضت جمعيتنا لهجوم من قبل مجهولين. بوصفي رئيس الجمعية أدليت بإفادتي للشرطة عقب حدوث الهجوم، نقف مع مبادئ الوحدة والأخوة والتضامن، ونتمنى أن يُكشف الجناة".

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول 2014، وضع مجهولون رأس خنزير أمام مسجد تابع للمركز الثقافي العربي اليوناني، الكائن في حي "موشاتو" بالعاصمة أثينا.

وقالت وكالة الأناضول -حينها- إن المجهولين رسموا صليبًا بالصبغ الأحمر على باب المسجد.

ووجد المصلون رأس الخنزير أمام المسجد عند حضورهم إلى صلاة الجمعة، وعبّر سكان المنطقة من المسلمين عن أسفهم وقلقهم الكبيرين من الحادث، ولم تُدلِ الشرطة اليونانية بأي تصريحات حول الاعتداء".

مجهولون يرسمون صليبًا بالصبغ الأحمر على باب مسجد تابع للمركز الثقافي العربي اليوناني، في حي "موشاتو" بالعاصمة اليونانية.

يذكر أن العاصمة اليونانية، أثينا، معروفة بكونها العاصمة الأوربية الوحيدة التي خلت من المساجد حتى أواخر 2013، قبل أن تقر الحكومة اليونانية بناء أول مسجد على نفقتها الخاصة تحت ضغط منظمات حقوقية.

فيما تظاهر متشددون يمينيون ضد بناء المسجد والإنفاق عليه منتصف 2013، ويعد حزب "الفجر الذهبي" من أشد المعادين لوجود المسلمين هناك، ويتهم أعضاؤه بضرب مهاجرين وتخريب بعض أماكن الصلاة الموجودة تحت الأرض.

ويقدر عدد المسلمين في أثينا بنحو 300 ألف، ويوجد بها نحو 120 مسجدًا غير مرخص، وهي أقرب إلى "المصليات" منها إلى المساجد، إذ أغلبها مقامة في أقبية تابعة للجمعيات الإسلامية.

وحكمت الدولة العثمانية اليونان لنحو أربعة قرون، قبل أن تنال الأخيرة استقلالها عام 1832.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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