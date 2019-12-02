الاثنين 2 ديسمبر 2019 23:58
اليونان تهدد بطرد السفير الليبي بسبب الاتفاق مع تركيا
هددت اليونان بطرد السفير الليبي من أرضها إذا لم يتم كشف تفاصيل الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق الليبية مع الحكومة التركية الأسبوع الماضي.
التفاصيل
- وزير الخارجية نيكوس ديندياس قال في تصريحات تلفزيونية "إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، سيتم اعتباره، من يوم الجمعة، شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد".
- الوزير اليوناني أضاف أنه يتم "إخفاء" الاتفاق عن اليونان.
- الأحد، بحث ديندياس مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة الاتفاق التركي الليبي.
- رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن الأحد أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.
- اليونان أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".
- مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قال إن الاتفاق أثار كذلك مخاوف مصر وقبرص.
- الأربعاء الماضي، استقبل الرئيس التركي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في مدينة إسطنبول.
- عقب اللقاء، أعلن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والأخرى حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي.
- الرئيس التركي أكد أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط ولن تسحب سفن التنقيب من المنطقة، وستطبق الاتفاقية التي أبرمتها مع حكومة الوفاق الليبية بجميع بنودها.
- المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قال إن تركيا وليبيا لن تسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن "مذكرة التفاهم، موقعة وفقا للقانون الدولي".
- المتحدث أشار إلى أن "تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لاتزال مستعدة للتفاوض".
المصدر
الفرنسية
وكالات
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