اليونان تدعو تركيا لإدانة "إهانة" علمها على جزيرة يونانية (فيديو)

دعت اليونان، الأحد، تركيا لإصدار إدانة وفتح تحقيق فيما وصفته بأنه "إهانة" لعلمها على جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن العلم اليوناني ذا اللونين الأبيض والأزرق على تلة صخرية في الجزيرة بدا ملطخا أمس السبت بطلاء أحمر. وتلك الجزيرة قريبة جدا من الساحل التركي.

ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن ذلك الفعل.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "ندين بأشد العبارات الإهانة التي وُجهت أمس للعلم اليوناني على كاستيلوريزو".

وأضاف البيان "نتوقع من السلطات التركية إدانة فورية وتحقيقا في الواقعة حتى يتسنى محاسبة الفاعلين... مثل تلك الأفعال غير المقبولة لا تهدف إلا إلى نسف آفاق تخفيف التوتر بين الدولتين".

وقال مسؤول إن الشرطة اليونانية بدأت التحقيق في الأمر. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أيضا أن طائرة مسيرة مزودة بمكبر للصوت حلقت فوق الجزيرة أمس السبت وهي تبث النشيد الوطني التركي.

وتقع جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الصغيرة على بعد كيلومترين من الساحل التركي، وفي قلب توتر شديد بين تركيا واليونان، اللتين تتنافسان على مناطق يحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وتصاعد الخلاف في 10 من أغسطس/آب حين أرسلت تركيا سفينة "عروج ريس" لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها. وجاء ذلك بعد أربعة أيام من توقيع اليونان ومصر اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية، ما أثار غضب أنقرة.

وعمدت تركيا واليونان، العضوان في الحلف الأطلسي، إلى اعتماد التهدئة مؤخرًا، معربتين عن استعدادهما لبدء المفاوضات.