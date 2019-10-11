اليوم الثالث.. التطورات الميدانية والسياسية لعملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا

قوات من الجيش السوري الحر تتوجه إلى مناطق عملية نبع السلام رويترز

واصلت القوات التركية، إلى جانب فصائل سورية معارضة، التقدم شمال سوريا، وبلغ عدد القرى التي سيطر عليها الطرفان 15 قرية، وفق مراسل الجزيرة.

وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية، في اليوم الثالث لعملية نبع السلام، التي أطلقتها تركيا ضد وحدات الحماية الكردية: التطورات الميدانية مراسل الجزيرة مباشر: المسلحون الأكراد باتوا محاصرين في تل أبيض بعد سيطرة الجيش التركي وقوات المعارضة السورية على شرق وغرب المدينة.

مصادر للجزيرة: الجيش التركي وقوات المعارضة يسيطران على حاجز لقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل رأس العين.

مراسل الجزيرة: قوات المعارضة تشن هجوما بريا على عدد من مواقع سوريا الديمقراطية في منطقة رأس العين.

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي تركي مكثف على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة رأس العين شمال سوريا.

أعلن الجيش التركي والجيش السوري الحر، سيطرتهما على قرى بيرعاشق وحميدة واليابسة وتل فندر والمشيرفة والدادات، ومزرعة المسيحي غرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة.

كما أعلن الطرفان السيطرة على أقصاص ومشرفة الشيخ ومشرفة الحاوي وبرزان ومزرعتي حاج علي وبني مشهور شرق مدينة تل أبيض.

وصلت القوات التركية وقوات المعارضة السورية، إلى عمق ثمانية كيلومترات داخل سوريا، وفق مراسل الجزيرة.

متحدث في المعارضة السورية قال إن الجيشان "التركي والسوري الحر"، تمكنا من تطويق مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين.

وزارة الدفاع التركية: عملية "نبع السلام" استمرت طوال الليل بنجاح، وتم ضرب الأهداف المحددة بالقصف الجوي، والعملية تسير كما هو مخطط.

الوزارة أعلنت الجمعة، مقتل أول جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع الوحدات الكردية شرق الفرات، شمالي سوريا.

الدفاع التركية أعلنت مقتل 49 ممن وصفتهم بالإرهابيين، مساء أمس ضمن عمليات جوية.

الوزارة ذكرت أن عدد قتلى من تصفهم بالإرهابيين، وصل إلى 277، منذ انطلاق عملية نبع السلام، الأربعاء الماضي.

في ريف حلب الشمالي، أصيبت امرأة وطفل، بقصف صاروخي لوحدات الحماية الكردية على مدينة مارع.

في الجانب التركي، قتل سبعة مدنيين، بينهم رضيع سوري وطفلة، جراء سقوط قذيفة هاون، على مركز مدينة أقجة قلعة الحدودية التركية.

وحدات من الجيش التركي عبرت الحدود من محاور عدة باتجاه تل أبيض طوال ليلة أمس. التطورات السياسية وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: لا يكفي إبداء تفهم مخاوف تركيا بل نريد تضامنا واضحا معنا.

تركيا ناضلت وستواصل النضال ضد جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز بينها.

تضامن حلفائنا معنا أمر طبيعي وقانوني وذلك في إطار مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

لم نستهدف المدنيين وهدفنا مكافحة الإرهاب فقط. الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: سنزيد دعم تركيا لأنها في الصفوف الأمامية في مواجهة الإرهاب.

أعربت لوزير الخارجية التركي عن قلقي البالغ حيال العمليات الجارية في شمال سوريا.

يجب على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل إبقاء مقاتلي داعش في سوريا.

لم تتعرض دولة عضو في النيتو لما تعرضت له تركيا من عنف.

ملتزمون بالحفاظ على أمن تركيا. تطورات أخرى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت في مقترح قدمته لمجلس الأمن الدولي، الخميس، أن المخاوف الأمنية التركية "مشروعة".

طالبت واشنطن في المقترح بحل مسألة شرق الفرات، عبر القنوات الدبلوماسية، وليس التحرك العسكري.

أعرب نص المقترح عن القلق العميق من الأبعاد الأمنية والإنسانية المحتملة، للعملية العسكرية التركية.

وزير الشؤون والتجارة الخارجية المجري بيتر سيرتو، قال إن بلاده أعاقت صدور بيان مشترك للاتحاد الأوربي يدعو فيه تركيا لإيقاف عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

أكد سيرتو أن الدعوة لإيقاف العملية العسكرية التركية "فكرة خاطئة"، وأضاف أن هناك حوالي 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا يجب توفير العودة الآمنة لهم إلى بلادهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة: لدينا 3 خيارات إما إرسال آلاف من جنودنا ونحقق نصرا عسكريا، أو نوجه ضربة مالية لتركيا، أو الوساطة بين تركيا والأكراد. ....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019 ترمب أضاف أن بلاده هزمت تنظيم الدولة، وليس لديها أي قوات تتعرض لهجمات تركية في سوريا.

أضاف ترمب "الآن تركيا تهجم على الأكراد، وهذان الطرفان يتحاربان منذ 200 عام" وفق وصفه. خلفيات في وقت سابق الخميس، رفضت الولايات المتحدة وروسيا، مقترحا في مجلس الأمن الدولي لإدانة عملية "نبع السلام"، قدمته 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن.

أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، بيانًا مشترك، أعربوا فيه عن "القلق العميق" من العملية.

وفق مسؤولين أتراك، تهدف العملية العسكرية شرق الفرات، إلى القضاء على ما يسمى "الممر الإرهابي"، الذي تبذل جهود لإنشائه على حدود تركيا الجنوبية.

تسعى القوات التركية إلى السيطرة على تل أبيض ورأس العين تمهيدا للسيطرة على مناطق أخرى حتى عمق يصل إلى 30 كيلومترا.