اليوم افتتاح أول دار عرض سينمائي بالسعودية بعد أسبوع للموضة!

يترقب السعوديون مساء اليوم الأربعاء افتتاح أول دار عرض سينمائية بالبلاد تستهل عملها بعرض فيلم البطل الخارق " بلاك بانثر".

والبطل الخارق سيكون أول فيلم من إنتاج هوليوود، يعرض عبر دور السينما السعودية، بعد قيام سلطات المملكة في العام 2017 الماضي برفع الحظر عن تشغيل دور العرض السينمائي في عموم البلاد وهو الحظر الذي استمر لعدة عقود.

ووفقا لصحيفة الرياض السعودية، فإن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار السعودية، و"إيه إم س ي إنترتينمنت" الأمريكية سوف يحتفيان بهذه اللحظة التاريخية بحفل خاص، بحضور شخصيات عدة محلية وعالمية بارزة، إضافة إلى جهات إعلامية.

يأتي عرض فيلم " بلاك بانثر" ضمن سلسلة عروض سينمائية حصرية خلال شهر أبريل/نيسان الجاري بدعوات خاصة فقط.

وقال آدم آريون المدير التنفيذي لشركة (إيه إم سي) التي تعد أول مشغل لدور السينما في المملكة إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 13 دولارا (50 ريالا سعوديا)، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح 350 دار عرض سينمائي فيها حوالي 2500 شاشة، عام 2030.

وكانت السلطات السعودية أطلقت الأسبوع الماضي لأول مرة ما عرف بـ" أسبوع الموضة" إذ تدفقت سعوديات وشقراوات من شرق أوربا يرتدين أحدث صيحات الموضة على قاعات فندق الريتز كارلتون في الرياض إيذانا بانطلاق أول أسبوع للموضة في السعودية.

وأعربت العارضات وخبراء التجميل الذين أعدوا النسخة السعودية من أسبوع الموضة العربي عن اندهاشهم من تنظيم الحدث في المملكة المحافظة.

وخفت حدة القيود الاجتماعية الصارمة منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد إذ حد من سلطة شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجاز الحفلات الموسيقية العامة، ورفع الحظر عن دور السينما وقيادة النساء للسيارات.

ويتعين على النساء ارتداء العباءة السوداء الفضفاضة في الأماكن العامة بالمملكة لدواعي الحشمة.

لكن وفي ضوء الإصلاحات الأخيرة أصبحت النساء في بعض المدن يرتدين عباءات ملونة بعض الشيء أو تكون مفتوحة لتظهر من تحتها تنورات طويلة أو سراويل جينز.

وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية قد نظمت عدة حفلات غنائية لأول مرة في مدن سعودية.