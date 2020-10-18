التطبيع مع إسرائيل
الأحد 18 أكتوبر 2020 10:35

اليوم.. أول رحلة تجارية بين إسرائيل والبحرين وإقرار التطبيع رسميا

أعلام إسرائيل والبحرين ترفرف على طول طريق في نتانيا
رويترز
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن وفدا إسرائيليا تجاريا سيتوجه الأحد، إلى البحرين.

وفي بيان صدر عن مكتبه، قال نتنياهو: متابعة لتوقيع إسرائيل على الإعلان التاريخي حول تأييد السلام مع البحرين الذي تم قبل شهر ونجاحه في دفع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، سيترأس رئيس هيئة الأمن القومي السيد مائير بن شبات، الأحد، بعثة إسرائيلية ستسافر إلى البحرين في أول رحلة تجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن أعضاء البعثة الإسرائيلية سيعقدون مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول مجالات الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة.

وأفاد نتنياهو بأنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين.

وأضاف أنه سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما.

إطلاق العلاقات الدبلوماسية

وفي وقت سابق السبت، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن وفدا إسرائيليا-أمريكيا، سيسافر الأحد، إلى البحرين، للتوقيع على اتفاق مرحلي يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والمنامة بما في ذلك فتح سفارتين.

وهذه ليست الرحلة الجوية الأولى بين البلدين، إذ سبق وأعلنت إسرائيل تسيير رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة عبر الأجواء السعودية، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وسبق للسعودية أن أعلنت السماح للطائرات القادمة من إسرائيل إلى الإمارات والبحرين أو المتوجهة من البلدين إلى إسرائيل المرور عبر أجوائها.

وفي حينه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرة أقلت شخصيات رسمية إسرائيلية لإجراء محادثات هدفها إقامة مقر لشركة الطيران الإسرائيلية يسرائير في العاصمة البحرينية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أجرى رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين محادثات مع مسؤولين أمني واستخباراتي كبيرين في البحرين، حيث ناقش "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك" وكذلك "آفاق التعاون بين البلدين"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

تطبيع
حفل توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض (رويترز)

 

ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقي تطبيع مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.

وصادق البرلمان الاسرائيلي الخميس على اتفاق التطبيع مع الامارات، وسيجري تصويت منفصل على الاتفاق مع البحرين فور وضع اللمسات النهائية عليه.

يأتي ذلك بعيد موافقة اسرائيل الأربعاء، للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاقين، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وبعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني، في خطوة دانتها القوى الأوربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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رحلة تجارية
تطبيع
البحرين

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