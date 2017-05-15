فرنسا
الاثنين 15 مايو 2017 17:59

اليميني إدوارد فيليب رئيسا لوزراء فرنسا

أمين قصر الإليزيه يستقبل فيليب على درج المقر الرئاسي
رويترز
عين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون (الاثنين) السياسي المحافظ إدوارد فيليب رئيسا للوزراء في خطوة تهدف لتوسيع قاعدته السياسية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو /حزيران

وفيليب (46 عاما) نائب في الجمعية الوطنية (البرلمان) ورئيس بلدية مدينة لوهافر الساحلية وينتمي للجناح المعتدل بحزب الجمهوريين الذي يمثل يمين الوسط وسيشكل ثقلا موازنا للنواب الاشتراكيين السابقين الذين انضموا إلى معسكر ماكرون.

وأعلن الأمين العام لقصر الإليزيه ألكسيس كوهلر تكليف فيليب تشكيل الحكومة على درج المقر الرئاسي.

وتعهد ماكرون بوضع حد لسياسة اليمين واليسار التي هيمنت على فرنسا على مدى عقود. ويتعين على حزبه السياسي "جمهورية إلى الأمام" الذي لم يتجاوز عمره عاما تأسيس قاعدة شعبية واسعة قبيل خوض الانتخابات البرلمانية.

وكان فيليب مساعدا مقربا من رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه الذي يقود الجناح المعتدل في حزب الجمهوريين والذي كان قد ألمح إلى أنه يفضل دعم ماكرون. ومن المحتمل أن يجتذب تعيينه المزيد من السياسيين المنشقين عن حزب الجمهوريين.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي المعاصر لفرنسا التي يعين فيها رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء من خارج معسكره السياسي ومن دون أن تجبره هزيمة في الانتخابات البرلمانية على ذلك.

المصدر
الجزبرة مباشر
رويترز
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فرنسا
ماكرون
رئيس الوزراء الفرنسي
الإليزيه

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