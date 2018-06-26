الثلاثاء 26 يونيو 2018 09:59
اليمن: مقتل 9 مدنيين في قصف للتحالف السعودي الإماراتي
قتل 9 مدنيين أغلبهم نساء وأطفال في قصف لطائرات التحالف السعودي الإماراتي على حي البريد السكني بمدينة عمران شمال محافظة صنعاء الإثنين.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن أحد المسعفين قوله إن القصف السعودي الإماراتي دمر منزل الضحايا، كما أحدث أضرارا بالغة في عدد من المنازل المجاورة.
وبحسب مسؤول طبي فقد أصيب 20 آخرون من سكان المنازل المجاورة، من بينهم نساء وأطفال.
وكان هذا القصف هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في اليمن منذ بدأ التحالف عملياته هناك قبل نحو ثلاث سنوات.
المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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