الأحد 3 نوفمبر 2019 17:05
اليمن: مظاهرات في سقطرى تتهم الإمارات بدعم الفوضى ونشر الفتنة
اتهم متظاهرون بمدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الإمارات، بدعم الفوضى وتمزيق النسيج الاجتماعي بالمحافظة.
التفاصيل
- شارك في المظاهرة التي جابت عددا من الشوارع، آلاف المواطنين (بحسب بيان الوقفة)، قبل أن تتوقف أمام مقر قوات التحالف العربي بالمحافظة.
- ألقى البيان عضو الائتلاف الوطني الجنوبي، أحمد جمعان، أمام مقر قوات التحالف بسقطرى، وأدان ما أسماه "الفوضى التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في قطع الشوارع وتعطيل المصالح العامة والخاصة".
- أكد المتظاهرون تأييدهم لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ودعمهم لجهود التحالف العربي، وخطوات السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ رمزي محروس في تطبيق النظام والقانون.
- حمل جمعان "دولة الإمارات مسؤولية زرع الفتنة ودعم الفوضى وشق النسيج المجتمعي السقطري من خلال أذرعها المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي والمليشيات الخارجة عن النظام والقانون".
- أشار جمعان إلى أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث وسيدافعون عن وطنهم وسيقفون إلى جانب القوات المسلحة والأمن في إرساء دعائم النظام وتطبيق القانون.
- ناشد البيان الرئيس هادي والملك سلمان بن عبد العزيز، بإيقاف "عبث الإمارات في سقطرى ودعمها للفوضى".
- دعا البيان قائد قوات التحالف الموجودة بسقطرى إلى القيام بواجبه في ضبط الأمن وإنهاء مظاهر الفوضى والتمرد.
- انضم محافظ سقطرى، رمزي محروس إلى صفوف المتظاهرين، وشدد في كلمة له على تلاحم أبناء أرخبيل سقطرى ضد كل من يريد أن يعبث بأمنهم واستقرارهم.
- أكد أن "من يريد أن يشق صف أبناء سقطرى ويزرع الفتنة بينهم سيكون رهانه خاسرا وستلفظه الجماهير السقطرية المتمسكة بشرعيتها والمحافظة على سيادتها".
- رفع المتظاهرون أعلام الجمهورية اليمنية، وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولافتات وشعارات مؤيدة للحكومة اليمنية والسلطة المحلية ومحافظ المحافظة.
اعتصام مسلح
- تأتي المظاهرة، عقب نصب مجموعات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، (تدعمه الإمارات ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله) الأربعاء الماضي، خياما أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ.
- الاسبوع الماضي، رفض المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى، ما أسماها "استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دوليا" (في إشارة إلى مؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي التي تعمل بالجزيرة).
- تطبيقا لذلك منعت سلطات محافظة سقطرى، مطلع الأسبوع الماضي، طائرة إماراتية تقل 8 أجانب من الجنسية الهندية، من الهبوط بمطار الجزيرة.
- سقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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