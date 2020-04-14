الصراع في اليمن
الثلاثاء 14 أبريل 2020 18:49

اليمن: كتائب عسكرية بسقطرى تعلن التمرد على الحكومة وتنضم للإمارات

تويتر
أعلنت 3 كتائب عسكرية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، الثلاثاء، تمردها على الحكومة وولاءها ودعمها لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، وفق مسؤول محلي.

وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني إن 3 كتائب تابعة للحكومة اليمنية في سقطرى أعلنت تمردها وانضمت إلى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وأكد الرحبي أن "قوات الأمن والجيش والشرطة العسكرية في محافظة سقطرى مستعدة لمواجهة أي تمرد وستضرب بيد من حديد كل من يحاول إقلاق الأمن والاستقرار في المحافظة".

وقال مسؤول محلي إن "كتائب "قطاع نوجد" و"الدبابات" و"الدفاع الجوي" التابعة لـ "اللواء أول مشاه بحري" بمحافظة سقطرى، أعلنت تمردها على الحكومة اليمنية.

وذكر المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "الكتائب المتمردة أعلنت تأييدها وولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له، ورفعت أعلام التشطير (الانفصال)".

وتداولت صفحات مؤيدة للمجلس الانتقالي على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمجموعة من الضباط والجنود الذين أعلنوا التمرد عن الحكومة اليمنية الشرعية والانضمام للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ويأتي الإعلان بعد أيام من بسط القوات الحكومية في سقطرى سيطرتها على معسكر قوات الأمن الخاصة عقب طردها متمردين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وسيطر المتمردون التابعون لـ "الانتقالي" على المعسكر في 18 من فبراير/ شباط الماضي، عندما رفض العقيد حسين شائف قائد القوات الخاصة في سقطرى آنذاك، قرار وزير الداخلية أحمد الميسري بإقالته.

وقبل أسبوع هاجمت قوات "الانتقالي" منزل محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، واشتبكت مع حراسته وقوات الأمن قبل أن تفشل الأخيرة الهجوم وتلقي القبض على 3 من المهاجمين.

وتزامنت الحادثة حينها، مع اختطاف قوات تابعة للمجلس الانتقالي مدير ميناء سقطرى رياض سعيد قبل أن تتمكن وساطات قادها وجهاء وشيوخ بالمحافظة، وتهديدات من السلطات باستخدام القوة معهم، إلى الإفراج عنه.
ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيات شكلتها أبو ظبي تتبع "الانتقالي"، وهو ما تنفيه أبو ظبي عادة.

وتشهد سقطرى بين الحين والآخر محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومين من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات "الانتقالي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل اسمها ويتكون من 6 جزر. وتحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي قرب خليج عدن.

المصدر
الجزيرة
الجزيرة مباشر

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