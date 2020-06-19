الصراع في اليمن
الجمعة 19 يونيو 2020 20:36

اليمن.. قوات مدعومة إماراتيا تسيطر على مديرية أمن سقطرى (فيديو)

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، اليوم الجمعة، على مبنى مديرية أمن محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، وفق مسؤول محلي.

وقال المسؤول المحلي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت على مبنى إدارة أمن محافظة أرخبيل سقطرى، الواقع في المنطقة الغربية لمدينة حديبو عاصمة المحافظة.
وأكد أن المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي لا تزال مستمرة، إذ تحاول الأخيرة التقدم باتجاه السيطرة على مدينة حديبو.
وقال مسؤول حكومي آخر، للأناضول، إن "مليشيا الانتقالي الجنوبي شنت قصفا مدفعيا على أحياء ومنازل، في محاولة للتقدم باتجاه مدينة حديبو والسيطرة على مركز المحافظة".
ولم يذكر المسؤول اليمني حجم الخسائر أو عدد ضحايا القصف المدفعي على المدنيين بسقطرى، في حين لم يصدر على الفور إعلان رسمي من الحكومة أو المجلس الانتقالي بشأن المواجهات العسكرية.‎
وأمس الخميس، قال مسؤول حكومي إن القوات المدعومة إماراتيا سيطرت على المدخل الغربي لمدينة حديبو، قبل أن تتجدد الاشتباكات اليوم الجمعة.
وأفشلت القوات الحكومية، في 30 من أبريل/ نيسان والأول من مايو/ أيار الماضيين، محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام مدينة حديبو.

التحالف السعودي الإماراتي

من ناحية أخرى دعا وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، السعودية لوقف ما سماه عبث مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، في محافظة سقطرى.
وطالب الوزير يمني، وهو أحد أبناء سقطرى، في تدوينة على فيسبوك، التحالف العربي بقيادة السعودية، بتحمل مسؤوليته في وقف الهجوم الذي تشنه القوات المدعومة إماراتيا، على مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل.
وقال" أدعو التحالف ممثلا بقوات الواجب (السعودية) في سقطرى إلى إيقاف هذا العبث وحماية الأرخبيل ومساعدة السلطات الشرعية في فرض الأمن والنظام".
وأضاف أن مدينة حديبو كانت أكثر مدن العالم أمانا، والآن تتعرض للقصف العشوائي من قبل مليشيا الانتقالي الجنوبي، وأضاف أن "قصف حديبو أمر غير مقبول ومستهجن".
ودعا "الانتقالي الجنوبي" إلى وقف هذه الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة، مشددا، على أن المشاكل والخلافات في سقطرى لن تحل عبر فوهات البنادق.
وأفشلت القوات الحكومية، في 30 من أبريل/ نيسان والأول من مايو/ أيار الماضيين، محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام حديبو.

محافظة سقطرى

سقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.
وتقع ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعدت هذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 من أبريل/نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".
وتتهم الحكومة اليمنة الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي، لخدمة أهداف إماراتية خاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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سقطرى اليمنية
المجلس الانتقالي الجنوبي
الإمارات
التحالف السعودي الإماراتي
وزير يمني
سقطرى

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