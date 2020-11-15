الصراع في اليمن
الأحد 15 نوفمبر 2020 21:16

اليمن: قرار بمنع أي أنشطة رياضية في "المهرة" بدعم من محمد بن زايد

منع إقامة أي أنشطة رياضية في محافظة المهرة اليمنية برعاية من المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) المدعوم إماراتيًا
مواقع التواصل
قررت السلطة المحلية في محافظة المهرة اليمنية منع إقامة أي أنشطة رياضية برعاية من المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) المدعوم إماراتيًا.

وقال بدر سالم بن كلشات، وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، في تعميم موجه إلى رؤساء الأندية الرياضية وفرع اتحاد الكرة، "بعد التشاور مع قيادة السلطة المحلية، قررنا منع إقامة دوري للمجلس الانتقالي برعاية محمد بن زايد".

ونشر مختار الرحبي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفى السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني عبر "تويتر" صورة تعميم وجهه وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر سالم كلشات لمكتب الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية جاء فيه "بعد التشاور مع قيادة السلطة المحلية يمنع منعا باتا إقامة دوري للمجلس الانتقالي برعاية (ولي عهد أبوظبي) محمد بن زايد كونه فصيل غير رسمي ولا يعترف بالدولة ورئيسها ومؤسساتها".

وأرجع كلشات القرار، لكون (المجلس الانتقالي) فصيل غير رسمي، ولا يعترف بالدولة ورئيسها ومؤسساتها، إلى جانب ما يقوم به حاليا من "انتهاك وغدر بالجيش الوطني في أبين" على حد وصفه.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي ما زال في حرب ضد الدولة ومؤسساتها العسكرية وعليه يمنع التعامل مع أي نشاط له حاليًا.

ويعتزم المجلس الانتقالي، إقامة دوري رياضي بدعم وتمويل من الإمارات، بينما يجري دوري رسمي لأندية المحافظة وبرعاية مكتب الشباب منذ نحو شهرين.

المصدر
الجزيرة مباشر

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