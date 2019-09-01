اليمن.. طيران التحالف يقتل عشرات الأسرى لدى الحوثيين
وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، إن الغارات أسفرت عن مقتل 60 على الأقل وإصابة 100، في حين أعلن التحالف السعودي الإماراتي استهداف موقع عسكري يتبع للحوثيين في ذمار.
وأكد شهود عيان أن مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي شنت نحو ثماني غارات جوية على كلية المجتمع التي يتخذها الحوثيون سجنًا يضم عشرات الأسرى المناهضين لهم.
ويأتي هذا القصف في ظل التوتر بين الحكومة الشرعية والإمارات، بعدما اتهمت الحكومة أبوظبي باستهداف قوات الجيش بقصف جوي جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 300 من الجنود والمدنيين.
#المسيرة_عاجل | متحدث وزارة الصحة: تم انتشال اكثر من 60 جثة وليس هناك رقم نهائي والرقم مرشح للزيادة— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 1, 2019
التفاصيل وفق قناة المسيرة:
- طيران العدوان (التحالف السعودي الإماراتي) شن غارات على مبنى خاص بالأسرى شمال مدينة ذمار، ما أدى لمقتل وإصابة نحو 150 شخصًا.
- إضافة إلى القتلى، تم إجلاء أكثر من 50 جريحًا، فيما لايزال كثيرون تحت الأنقاض.
- مصير العشرات مازال مجهولًا، والأشلاء تملأ المبنى ويتم جمعها للتعرف على هويات الضحايا. لا تزال عملية انتشال الضحايا مستمرة.
#المسيرة_عاجل | متحدث وزارة الصحة: هناك وعود من الصليب الأحمر تلقتها وزارة الصحة بالنزول إلى موقع الجريمة وإصدار بيان وتقديم المساعدة الطبية— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 1, 2019
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى:
- السجن المستهدف معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات.
- السجن يضم 170 أسيرا والغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر.
- لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله.
- العدو تعمد استهداف مبنى الأسرى في ذمار لإفشال جهود لجان محلية كانت على وشك إنجاز صفقة تبادل.
- الأسرى المستهدفون كانوا يقاتلون في جبهات شبوة وتعز والضالع وجبهات الحدود وجبهات أخرى.
- نحمّل قوى العدوان وعلى رأسهم النظامان السعودي والإماراتي المسؤولية الكاملة إزاء استهداف السجن وما سينتج عنه.
- مزاعم العدو باستهداف مواقع عسكرية يفضحها ما سيراه العالم من استهداف متعمد لسجون الأسرى.
#المسيرة_عاجل | رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى للمسيرة: السجن في مدينة ذمار يضم ١٧٠ أسيرا والغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 31, 2019
التحالف: استهداف موقع عسكري
- من جهتها، أعلنت قيادة التحالف السعودي الإماراتي، اليوم الأحد، استهداف "موقع عسكري للمليشيات الحوثية بذمار".
- التحالف أشار إلى أن القصف استهدف مخزنًا للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي.
- التحالف: عملية الاستهداف هذه تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
دعوات للتحقيق
- مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، أدان ما سماها "الجريمة الشنعاء"، وجدد مطالبة مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي إدانة وتوثيق "جرائم وانتهاكات التحالف" في اليمن.
- "عين الإنسانية" دعا للضغط على مجلس الأمن في تشكيل لجان دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق المباشر في كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل التحالف.
مركز عين الإنسانية: إقدام العدوان على قصف الأسرى في مكان معلوم للصليب الأحمر جريمة شنعاء#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/z2Smer4f7y— قناة المسيرة (@almasirah) September 1, 2019
المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين:
- عملية انتشال الضحايا لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط صعوبة بالغة في وصول المسعفين جراء استمرار تحليق الطيران في أجواء المنطقة.
- تم إسعاف عشرات الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الثورة، ومعظمهم إصابتهم خطرة.
- نطالب الصليب الأحمر بسرعة التحرك إلى منطقة الاستهداف بطواقمه الإسعافية والتواصل مع الأمم المتحدة للضغط على قيادة التحالف لضمان سلامة المسعفين "كون طائراتهم ما زالت تحلق وتستهدف المسعفين".
- نطالب المنظمات الدولية والحقوقيين بسرعة التوجه نحو الموقع المستهدف "لتوثيق هذه الجريمة".
#المسيرة_عاجل | متحدث وزارة الصحة: هناك وعود من الصليب الأحمر تلقتها وزارة الصحة بالنزول إلى موقع الجريمة وإصدار بيان وتقديم المساعدة الطبية— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 1, 2019