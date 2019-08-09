الجمعة 9 أغسطس 2019 15:55
اليمن: جماعة الحوثي تعلن مقتل مسؤول كبير
أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، اغتيال مسؤول كبير من أسرة الحوثي، وذلك حسبما أوردت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم.
التفاصيل
وزارة الداخلية تنعى الشهيد ابراهيم بدر الدين الحوثي#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/Sr0smiWKfa— قناة المسيرة (@almasirah) ٩ أغسطس ٢٠١٩
- أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اليوم الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
- الداخلية: إبراهيم بدر الدين الحوثي اغتالته قوى تابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته.
- أكدت الداخلية التابعة للحوثيين أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية.
- التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يدعم الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي في القتال ضد الحوثيين منذ عام 2015.
برنامج الغذاء يستأنف توزيع الغذاء في صنعاء
- من ناحية أخرى قال برنامج الغذاء العالمي إنه سيستأنف توزيع الغذاء الأسبوع المقبل على نحو 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء بعد توقف دام شهرين وذلك عقب اتفاق مع الحوثيين.
- البرنامج التابع للأمم المتحدة، كان قد أوقف بعض المساعدات في صنعاء يوم 20 يونيو/حزيران وسط مخاوف من عدم وصول الغذاء إلى مستحقيه، لكنه قال إنه سيواصل برامج تغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات.
- برنامج الغذاء أشار إلى أنه" على ثقة من أن تطبيق قواعد البيانات الحيوية سيضمن وصول الغذاء إلى مستحقيه ويحول دون حياد المساعدات الغذائية عن مسارها".
المصدر
وكالات
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