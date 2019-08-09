الصراع في اليمن
الجمعة 9 أغسطس 2019 15:55

اليمن: جماعة الحوثي تعلن مقتل مسؤول كبير

خطاب تلفزيوني لزعيم جماعة الحوثي -عبد الملك الحوثي
غيتي
أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، اغتيال مسؤول كبير من أسرة الحوثي، وذلك حسبما أوردت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم.
التفاصيل
  • أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اليوم الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
  • الداخلية: إبراهيم بدر الدين الحوثي اغتالته قوى تابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته.
  • أكدت الداخلية التابعة للحوثيين أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية.
  • التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يدعم الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي في القتال ضد الحوثيين منذ عام 2015.
      برنامج الغذاء يستأنف توزيع الغذاء في صنعاء
  • من ناحية أخرى قال برنامج الغذاء العالمي إنه سيستأنف توزيع الغذاء الأسبوع المقبل على نحو 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء بعد توقف دام شهرين وذلك عقب اتفاق مع الحوثيين.
  • البرنامج التابع للأمم المتحدة، كان قد أوقف بعض المساعدات في صنعاء يوم 20 يونيو/حزيران وسط مخاوف من عدم وصول الغذاء إلى مستحقيه، لكنه قال إنه سيواصل برامج تغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات.
  • برنامج الغذاء أشار إلى أنه" على ثقة من أن تطبيق قواعد البيانات الحيوية سيضمن وصول الغذاء إلى مستحقيه ويحول دون حياد المساعدات الغذائية عن مسارها".
المصدر
وكالات
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الحوثي
اليمن
اغتيال
التحالف السعودي الإماراتي
قناة المسيرة
برنامج الغذاء العالمي

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