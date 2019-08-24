اليمن: تجدد الاشتباكات في شبوة ودعوة لمواجهة الخطر الإماراتي

أفادت مصادر عسكرية بمقتل 3 من قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا، وإصابة 10 بينهم قادة كبار في تجدد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية بعتق مركز محافظة شبوة اليمنية.

التفاصيل:

القوات الحكومية اليمنية قصفت معسكرات النخبة التابعة للأمارات بصواريخ الكاتيوشا.

المصادر أضافت أن السلطة المحلية في المحافظة فرضت حظر تجوال داخل عتق حتى الثامنة من صباح السبت.

أشارت إلى تعرض مستشفى المدينة إلى النيران بعد اتخاذ عناصر النخبة والمجلس الانتقالي منه خطا أماميا للدفاع.

كانت القوات الحكومية اليمنية قد سيطرت خلال الساعات الماضية على مدينة عتق، مركز محافظة شبوة جنوبي البلاد، بعد مواجهات مع مسلحي النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات.

حصلت الجزيرة على صور خاصة، تظهر مدرعة تابعة للقوات الإماراتية في محافظة شبوة بعد إعطابها، وذلك عقب الاشتباكات التي دارت بين قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا والقوات الحكومية في عتق.

وقالت مصادر محلية في وقت سابق،إن القوات الحكومية اليمنية، سيطرت الجمعة، على مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، بعد اشتباكات مع قوات النخبة، المدعومة إماراتياً.

وأن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الطرفين، دون حصيلة واضحة.

الدعوة إلى ضبط النفس:

المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا دعا جميع الأطراف في محافظة شبوة بما فيها القوات التابعة له، إلى ضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف السعودي الإماراتي.

دعا نزار هيثم المتحدث باسم المجلس إلى ضمان سلامة القوات التابعة للتحالف في المحافظة، في إشارة إلى مقر للقوات الإماراتية في منطقة بلحاف.

دعا هيثم الأمم المتحدة لأن يكون لجنوب اليمن تمثيل أساسي في أي مفاوضات قادمة.

خطر الإمارات تجاوز الخطر الإيراني:

السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني قال إن خطر الإمارات على اليمن تجاوز خطر إيران، وإن أحدا لم يكن يتوقع ذلك.

أضاف العمراني في تغريدة على تويتر أن كل اليمنيين يدركون ذلك، حتى الذين تربطهم مصالح شخصية بالإمارات.

تجاوز خطر الإمارات على اليمن خطر إيران.لا أحد كان يتوقع هذا حتى في أسوأالكوابيس

يدرك هذاكل اليمنيين حتى أولئك الذين ربطتهم الإمارات بمصالح شخصية لشراء سكوتهم أو ولائهم.عندما نتكلم هكذا عن أشقاء نشعر بأسف عميق.لكنها الحقيقة الأمر من العلقم.والمسألة وطن يقال له اليمن الذي لنا سواه — علي العمراني (@imranioon) August 23, 2019

مظاهرات بتعز:

تظاهر مئات من أبناء محافظة تعز اليمنية في ساحة الحرية عقب صلاة الجمعة دعما للحكومة الشرعية.

هتف المتظاهرون ضد دولة الإمارات، ودعوا لطردها من التحالف ومغادرة قواتها اليمن، كما وصفوا وجودها بالاحتلال.

يشار إلى أن هناك سخط شديد في اليمن على الإمارات ودعمها للانقلاب الذي نفذه ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.

الحكومة اليمنية: الإمارات تفجر الوضع

الناطق باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، قال في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة، مسؤولة عن تفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق.

أكد بادي عزم الحكومة على مواجهة التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي، بكافة الوسائل.

أضاف بادي، أن توسيع التمرد المسلح إلى المحافظة إصرار على إفشال جهود التهدئة، واحتواء الأزمة. وتحديا لأهداف التحالف.

ذكر المتحدث أن موقف وحدات الحكومة العسكرية، ثابت ومتماسك، في التصدي للتمرد المسلح.

قوات الحكومة الشرعية تسيطر على مواقع لقوات النخبة المدعومة إماراتيا في مداخل مدينة عتق بمحافظة #شبوة جنوبي شرق #اليمنhttps://t.co/aJtkKz0V8R pic.twitter.com/CbFtolsHdF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2019

محاولات للتوسع

تسعى قوات النخبة المدعومة إماراتياً للتقدم في محافظة شبوة، بعد سيطرتها على محافظة أبين، الثلاثاء الماضي، والعاصمة المؤقتة عدن، قبل منتصف الشهر الجاري.

وزير النقل اليمني صالح الجبواني، قال إن قوات الجيش الوطني تسيطر على الموقف في مدينة عتق بشبوة رغم شدة المواجهة.

من خلال إتصالاتنا المباشره بعتق قوات الأمن والجيش الوطني مسيطرة على الموقف ولا صحة لإحتلال مباني وشوارع من قبل المليشيات ولا صحة لإنضمام قادة وضباط.. رغم شدة المواجهة إلا أن قواتنا تسطر ملحمة وطنية كبرى دفاعاً عن الأرض والعرض ضد أطماع الإمارات في التوسع والسيطرة. — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) August 22, 2019

نفى الجبواني، بتغريدة على تويتر، سيطرة قوات النخبة على أي نقطة في المدينة، وانضمام قادة وضباط إليها.

انسحاب القوة السعودية

مصادر محلية، قالت للجزيرة نت، إنّ القوة العسكرية السعودية التي وصلت المدينة، غادرتها باتجاه منطقة بلحاف حيث مقر القوات الإماراتية.

المصادر: اجتمعت القوة السعودية بمحافظ شبوة، وانتهى الاجتماع بوعد سعودي، برفع تقرير عن الوضع إلى القيادة السعودية.

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