اليمن.. انتكاسة عسكرية جديدة للقوات المدعومة إماراتيا في شبوة
تتزامن هذه التطورات مع تبادل القصف والاتهامات بين الحوثيين وقوات التحالف، إذ أعلنت جماعة الحوثي اليوم قصف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية عن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين.
مصادر للجزيرة:
- قيادة القوات الإماراتية انسحبت من مقرها في بلحاف بشبوة وتتوجه إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن.
- اللواء الأول نخبة شبوانية المدعوم إماراتيًا في منشأة بلحاف يعلن ولاءه للحكومة اليمنية.
- قوات الجيش الوطني تسيطر على مركز مديرية حبان ومعسكر الرمضة الاستراتيجي بشبوة.
- قوات الجيش الوطني تسيطر على مثلث النقبة الاستراتيجي بمديرية حبان بشبوة.
كان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك قد وصل إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة رفقة وفد وزاري رفيع، للاطلاع على سير المعارك التي تخوضها قوات الحكومة الشرعية ضد قوات المجلس الانتقالي.
#قيادة_القوات_المشتركة لتحالف #دعم_الشرعية_في_اليمن تؤكد ضرورة التزام الأطراف كافة في محافظة ( #شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.https://t.co/qDH1rAuf70#واس pic.twitter.com/8k0iUcXSGh— واس (@spagov) August 26, 2019
لجنة سعودية إماراتية
- فجر اليوم الإثنين، أعلن التحالف في اليمن عن تشكيل لجنة سعودية-إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين في الجنوب، حسبما نقلت الوكالة السعودية الرسمية (واس).
وقال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي:
- البلدان شكلا لجنة لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين.
- نؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة شبوة باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.
- قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانيًا بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة تبدأ عملها اليوم الإثنين لمعالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.
- ندعو كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى.
ثاني قصف جوي يستهدف قاعدة الملك خالد بعسير خلال ساعات#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/NcLheF3wP3— قناة المسيرة (@almasirah) August 26, 2019
تبادل القصف والاتهامات بين الحوثيين والتحالف
- قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين نقلت عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير جنوبي السعودية، في ثالث قصف جوي خلال أقل من يوم.
- المتحدث: سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، في ثاني هجوم يستهدف القاعدة خلال ساعات.
- المتحدث: تكرار استهداف قاعدة الملك خالد الجوية يهدف لإخراج القاعدة الجوية عن الخدمة أو إصابتها بالشلل التام كونها من أهم القواعد التي يستخدمها النظام السعودي منطلقا لعملياته العدائية ضد أبناء الشعب اليمنى.
هجمات سابقة
- الحوثيون نفذوا مساء أمس الأحد؛ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة، مستهدفة مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد، منها مبنى الاتصالات العسكرية.
- كما نفذوا هجوما سابقًا مستهدفًا قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بعسير وحقق إصابات دقيقة في مرافق القاعدة الجوية والمطار، وفق المتحدث العسكري باسم الحوثيين.
#عاجل— واس (@spagov) August 26, 2019
قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن: قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار مسيّرة بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من (الجوف) باتجاه المملكة.https://t.co/Pwk0ZWJemr#واس pic.twitter.com/2WyMDb18Nf
المتحدث باسم التحالف في بيان أمس:
- قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، بالمجال الجوي اليمني أطلقتهما ميليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه السعودية.
- جميع محاولات المليشيا الحوثية مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
- قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة.
تحالف #دعم_الشرعية_في_اليمن" : قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" في المجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من ( صنعاء ) باتجاه #المملكة.https://t.co/7KGzfj7yOn#واس pic.twitter.com/a2MDMOCBMi— واس (@spagov) August 25, 2019