اليمن: القوات الحكومية تسيطر على عدن.. التطورات لحظة بلحظة
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وصلت العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.
طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة #عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من ابناء المحافظة، وهو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف🇸🇦— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019
وأظهرت صور فرار مسلحي قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمحافظة أبين نحو عدن، كما أظهرت صور أخرى وصول قوات الجيش اليمني إلى منطقة العلم على مشارف مدينة عدن.
الابطال يدخلون عدن.#وعاد_الامان_وعادت_عدن pic.twitter.com/v3ydqguG9O— المحامي محمدالمسوري (@MohAlmaswari) August 28, 2019
وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية، وقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعومتين من الإمارات، في محيط مدينة شُقرة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
▪شاهد لحظة دخول قوات جيشنا الوطني وابناء قبائل ابين الي مدينة زنجبار وسط ترحيب وتهليل المواطنين بعد فرار مليشيات حزام الامارات منها باتجاه عدن. pic.twitter.com/GCKGB40y7s— ياسر الحسني Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) August 28, 2019
أحدث التطورات:
أولى الصور لاستعادة قوات الحماية الرئاسية السيطرة على قصر المعاشيق في عدن.
وزير الداخلية اليمني أحمد المسيري يوجه قادة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في عدن بالحفاظ على السكينة العامة وعدم السماح للعبث بالجانب الأمني.
وزير الداخلية اليمني يدعو سكان محافظات عدن ولحج وأبين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أمنية.
وزير الداخلية اليمني يوجه قيادات الأجهزة بمحافظات أبين وعدن ولحج بإحكام السيطرة الأمنية على جميع مرافق ومؤسسات الدولة.
قوات الحماية الرئاسية من داخل معاشيق .#عدن_تتحرر— ياسر الحسني Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) August 28, 2019
#زنجبار pic.twitter.com/Z1rkATvMhk
قوات الحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على منزل وزير الداخلية أحمد المسيري في عدن.
أمين عام مديرية دار سعد بعدن يعلن سيطرة القوات الحكومية على المديرية.
مقطع حديث يُظهر سيطرة أفراد يتبعون لقوات هادي من منزل وزير الداخلية أحمد الميسري.— الـكـاسـر بـن مُـسـيـبـع (@KaeserBinMosyba) August 28, 2019
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مصادر محلية للجزيرة: طائرات التحالف السعودي الإماراتي تحلق بكثافة في سماء عدن على ارتفاع منخفض.
صور لسيطرة القوات الحكومية على فندق العريش في عدن واستسلام مسلحي قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
وزارة الداخلية اليمنية تدعو منتسبيها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الممتلكات في أبين ولحج وعدن.
مشهد يوضح طريقة تعامل أفراد الجيش الوطني وألوية الحماية الرئاسية مع اخوانهم من عناصر المجلس الانتقالي وإطلاق سراحهم مقابل التزامهم المنازل الى حين اعادة توزيعهم ضمن الأجهزة الأمنية ليكونوا مع اخوانهم جزء من المشروع الوطني لاستعادة الدولة وإسقاط انقلاب #المليشيا_الحوثية#عدن_تنتصر pic.twitter.com/VZqluNhlgU— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019
قوات الحكومة اليمنية تسيطر على زنجبار ومديريات أبين كافة وتتمكن من دخول عدن والسيطرة على المطار.
الداخلية اليمنية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات لتحقيق الأمن وتحمل المخالفين لقراراتها المسؤولية عما يترتب على أعمالهم من نتائج.
الداخلية اليمنية تدعو "المغرر بهم" من المقاتلين في صفوف التمرد إلى إلقاء السلاح وتأمين حياتهم.
الداخلية اليمنية تقرر منع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظي أبين ولحج.
محافظ عدن يدعو أبناء المحافظة إلى الطمأنينة والتزام الهدوء والمساهمة في تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها.
مصادر للجزيرة مباشر: قوات الدعم التابعة للمجلس الانتقالي تسحب قواتها من مدينة البريقة اليمنية إلى معكسر صلاح الدين خارج المدينة.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: قوات من الجيش الوطني وأبناء الصبيحة يطوقون اللواء الذي يقوده صالح السيد بمحافظة لحج ويطالبوه بالتسليم.
معمر الإرياني: الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة.
مصادر للجزيرة مباشر: قوات الحزام الأمني المدعومة إمارتيًا تنسحب من كريتر في عدن.
عاجل:— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019
الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة#عدن_تنتصر pic.twitter.com/Sm0ns2HL1g
مصادر محلية للجزيرة: القوات المدعومة إماراتيا تزيل النقاط العسكرية من الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في عدن.
مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تسيطر على الخط البحري المؤدي إلى القصر الرئاسي في عدن.
مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تستعيد مديريتي دار سعد والشيخ عثمان في محافظة عدن.
وزير الداخلية اليمني يحذر من أي أعمال انتقامية في عدن ويؤكد أن الحكومة لن تتهاون في ذلك.
وزارة الداخلية اليمنية تدعو أهالي عدن للبقاء بعيدا عن المعسكرات ومواقع المواجهات حفاظا على أرواحهم.
مصادر محلية للجزيرة: اشتباكات بين القوات الحكومية والقوات المدعومة إماراتيا في المعلا داخل مدينة عدن.
معمر الإرياني: دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار.
معمر الإرياني: طلائع الجيش الوطني تصل عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب أبناء المحافظة.
عاجل— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019
دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار وسط ترحيب شعبي وفرحة عارمة#عدن_تنتصر pic.twitter.com/pErhr71vGT
مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تسيطر على البوابة الرئيسية لمطار عدن.
- شهود عيان للجزيرة مباشر: تحليق لطائرات حربية في سماء عدن.
- مصادر محلية يمنية: تعليق الرحلات الجوية في مطار عدن والقوات الإماراتية تخليه من الموظفين.
احتفالات أهالي عدن وإطلاق الاعيره الناريه في الهواء من مطار عدن الدولي بعد دخول قوات الشرعيه pic.twitter.com/B2TPQhmhLf— ابو يوسف العبدلي (@abo_Yussef82) August 28, 2019
- مصادر محلية يمنية: إيقاف رحلات مطار عدن وإخلاؤه من الموظفين من قبل القوات الإماراتية المسيطرة عليه.
- مصادر محلية يمنية: اشتباكات في محيط مطار عدن بين قوات الحكومة والقوات المدعومة إماراتيا.
- مصادر محلية يمنية: اشتباكات في جولة الرحاب ومحيط مطار عدن بين قوات الحكومة والقوات المدعومة إماراتيا.
بتوفيق من الله وعزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل الشرفاء وبدعم من الاشقاء 🇸🇦— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019
قوات الجيش الوطني تتجاوز نقطة العلم باتجاه العاصمة المؤقتة عدن وتهدي الانتصارات الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكافة ابناء الشعب اليمني الصابر العظيم pic.twitter.com/NF6yXldmzX
- مصادر محلية للجزيرة: الجيش اليمني يسيطر على نقطة العلم على مدخل عدن الشرقي ويتجه نحو المدينة.
- صور تظهر وصول قوات الجيش اليمني إلى منطقة العلم على مشارف مدينة عدن.
- مصادر محلية للجزيرة: اشتباكات في حي العريش شرقي عدن بين قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي.
- مصادر محلية للجزيرة: قوات الجيش اليمني تصل إلى منطقة العلم على بعد 12 كيلومترا من مدينة عدن.
- صور تظهر فرار مسلحي قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين إلى عدن.
- معمر الإرياني يعلن سيطرة القوات الحكومية على كامل محافظة أبين ودحر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" منها.
طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة #عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من ابناء المحافظة، وهو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف🇸🇦— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019
- مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تسيطر على مدينة زنجبار في محافظة أبين.
- مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تصل إلى مركز مدينة زنجبار مركز محافظة أبين وتسيطر عليها.
- مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تتقدم إلى نقطة دوفس بين أبين وعدن.
- مصادر محلية للجزيرة: فرار مسلحي قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين إلى عدن.
الجيش الوطني يستعيد استاد ٢٢ مايو الدولي بعد مدينة #زنجبار ويواصل طريقه نحو #عدن. pic.twitter.com/hzTzigbvYx— مأرب الورد (@mareb_alward) August 28, 2019
- مصادر محلية يمنية: قتلى وجرحى خلال الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الحزام الأمني في شقرة بأبين.
- مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تستعيد بلدة شقرة الساحلية وتصل إلى مشارف زنجبار مركز محافظة أبين.
- مصادر محلية: تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للحكومة اليمنية تصل مدينة مودية بمحافظة أبين شرقي عدن.
- مصادر للجزيرة: مواجهات قرب مدينة شقرة بأبين بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.