الصراع في اليمن
الأربعاء 28 أغسطس 2019 15:30

اليمن: القوات الحكومية تسيطر على عدن.. التطورات لحظة بلحظة

قوات الجيش الوطني في نقطة العلم بوابة عدن الشرقية
ناشطون
سيطرت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مدينة عدن جنوب البلاد، بعد السيطرة على المطار وقصر الرئاسة، وذلك بعد سيطرتها في وقت سابق اليوم على مدينة زنجبار ومديريات محافظة أبين كافة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وصلت العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.

وأظهرت صور فرار مسلحي قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمحافظة أبين نحو عدن، كما أظهرت صور أخرى وصول قوات الجيش اليمني إلى منطقة العلم على مشارف مدينة عدن.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية، وقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعومتين من الإمارات، في محيط مدينة شُقرة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

أحدث التطورات:

  • أولى الصور لاستعادة قوات الحماية الرئاسية السيطرة على قصر المعاشيق في عدن.

  • وزير الداخلية اليمني أحمد المسيري يوجه قادة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في عدن بالحفاظ على السكينة العامة وعدم السماح للعبث بالجانب الأمني.

  • وزير الداخلية اليمني يدعو سكان محافظات عدن ولحج وأبين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أمنية.

  • وزير الداخلية اليمني يوجه قيادات الأجهزة بمحافظات أبين وعدن ولحج بإحكام السيطرة الأمنية على جميع مرافق ومؤسسات الدولة.

  • قوات الحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على منزل وزير الداخلية أحمد المسيري في عدن.

  • أمين عام مديرية دار سعد بعدن يعلن سيطرة القوات الحكومية على المديرية.

  • مصادر محلية للجزيرة: طائرات التحالف السعودي الإماراتي تحلق بكثافة في سماء عدن على ارتفاع منخفض.

  • صور لسيطرة القوات الحكومية على فندق العريش في عدن واستسلام مسلحي قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

  • وزارة الداخلية اليمنية تدعو منتسبيها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الممتلكات في أبين ولحج وعدن.

  • قوات الحكومة اليمنية تسيطر على زنجبار ومديريات أبين كافة وتتمكن من دخول عدن والسيطرة على المطار.

  • الداخلية اليمنية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات لتحقيق الأمن وتحمل المخالفين لقراراتها المسؤولية عما يترتب على أعمالهم من نتائج.

  • الداخلية اليمنية تدعو "المغرر بهم" من المقاتلين في صفوف التمرد إلى إلقاء السلاح وتأمين حياتهم.

  • الداخلية اليمنية تقرر منع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظي أبين ولحج.

  • محافظ عدن يدعو أبناء المحافظة إلى الطمأنينة والتزام الهدوء والمساهمة في تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها.

  • مصادر للجزيرة مباشر: قوات الدعم التابعة للمجلس الانتقالي تسحب قواتها من مدينة البريقة اليمنية إلى معكسر صلاح الدين خارج المدينة.

  • وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: قوات من الجيش الوطني وأبناء الصبيحة يطوقون اللواء الذي يقوده صالح السيد بمحافظة لحج ويطالبوه بالتسليم.

  • معمر الإرياني: الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة.

  • مصادر للجزيرة مباشر: قوات الحزام الأمني المدعومة إمارتيًا تنسحب من كريتر في عدن.

  • مصادر محلية للجزيرة: القوات المدعومة إماراتيا تزيل النقاط العسكرية من الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في عدن.

  • مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تسيطر على الخط البحري المؤدي إلى القصر الرئاسي في عدن.

  • مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تستعيد مديريتي دار سعد والشيخ عثمان في محافظة عدن.

  • وزير الداخلية اليمني يحذر من أي أعمال انتقامية في عدن ويؤكد أن الحكومة لن تتهاون في ذلك.

  • وزارة الداخلية اليمنية تدعو أهالي عدن للبقاء بعيدا عن المعسكرات ومواقع المواجهات حفاظا على أرواحهم.

  • مصادر محلية للجزيرة: اشتباكات بين القوات الحكومية والقوات المدعومة إماراتيا في المعلا داخل مدينة  عدن.

  • معمر الإرياني: دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار.

  • معمر الإرياني: طلائع الجيش الوطني تصل عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب أبناء المحافظة.

  • مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تسيطر على البوابة الرئيسية لمطار  عدن.

  • شهود عيان للجزيرة مباشر: تحليق لطائرات حربية في سماء عدن.
  • مصادر محلية يمنية: تعليق الرحلات الجوية في مطار عدن والقوات الإماراتية تخليه من الموظفين.
  • مصادر محلية يمنية: إيقاف رحلات مطار عدن وإخلاؤه من الموظفين من قبل القوات الإماراتية المسيطرة عليه.
  • مصادر محلية يمنية: اشتباكات في محيط مطار عدن بين قوات الحكومة والقوات المدعومة إماراتيا.
  • مصادر محلية يمنية: اشتباكات في جولة الرحاب ومحيط مطار عدن بين قوات الحكومة والقوات المدعومة إماراتيا. 
  • مصادر محلية للجزيرة: الجيش اليمني يسيطر على نقطة العلم على مدخل عدن الشرقي ويتجه نحو المدينة.
  • صور تظهر وصول قوات الجيش اليمني إلى منطقة العلم على مشارف مدينة عدن.
  • مصادر محلية للجزيرة: اشتباكات في حي العريش شرقي عدن بين قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي.
  • مصادر محلية للجزيرة: قوات الجيش اليمني تصل إلى منطقة العلم على بعد 12 كيلومترا من مدينة عدن.
  • صور تظهر فرار مسلحي قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين إلى عدن.
  • معمر الإرياني يعلن سيطرة القوات الحكومية على كامل محافظة أبين ودحر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" منها.
  • مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تسيطر على مدينة زنجبار في محافظة أبين.
  • مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تصل إلى مركز مدينة زنجبار مركز محافظة أبين وتسيطر عليها.
  • مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تتقدم إلى نقطة دوفس بين أبين وعدن.
  • مصادر محلية للجزيرة: فرار مسلحي قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين إلى عدن.
  • مصادر محلية يمنية: قتلى وجرحى خلال الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الحزام الأمني في شقرة بأبين.
  • مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تستعيد بلدة شقرة الساحلية وتصل إلى مشارف زنجبار مركز محافظة أبين.
  • مصادر محلية: تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للحكومة اليمنية تصل مدينة مودية بمحافظة أبين شرقي عدن.
  • مصادر للجزيرة: مواجهات قرب مدينة شقرة بأبين بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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