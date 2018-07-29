الأحد 29 يوليو 2018 22:21
اليمن: اغتيال مدير استخبارات مطار عدن
قالت مصادر محلية للجزيرة (الأحد) إن مسلحين مجهولين اغتالوا مدير استخبارات مطار عدن الدولي العميد ناصر مقيريح، في الحي الذي يسكن فيه بمديرية "خور مكسر".
وهذه أبرز التطورات:
- تعرض العميد مقيريح لمحاولة اغتيال سابقة، قتل فيها نجله، عندما تم تفجير سيارته بعبوة ناسفة.
- تشهد عدن موجة من الاغتيالات المستمرة لمدنيين وعسكريين منذ تحريرها قبل ثلاث سنوات وخضوعها لسيطرة الإمارات.
- انتقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الوضع الأمني في عدن وغياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المدينة.
- قالت مصادر محلية إن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنت أكثر من 15 غارة جوية على مناطق في مديرية "الدُرَيهِمي" جنوب مدينة الحديدة مستهدفة مزارع تتمركز فيها مليشيا الحوثي.
- أضافت المصادر أن التحالف أطلق تحذيراً للصيادين في مدينة الحديدة من الاصطياد في البحر.
- قالت الأمم المتحدة إن غارات التحالف على الحديدة في الأيام الثلاثة الماضية دمرت محطة للمياه وعرضت المدنيين لخطر بالغ.
- أفادت قوات الجيش الوطني الموالي لحكومة الرئيس هادي بمقتل واصابة 86 عنصرا من المسلحين الحوثيين بمعارك بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
- قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن معارك عنيفة دارت بين رجال الجيش الوطني وعناصر المليشيات الحوثية في سلسلة جبال البياض بمديرية الملاجم.
- أسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 36 عنصرا من المليشيات وجرح نحو 50 آخرين.
- لم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.
المصدر
الجزيرة
وكالات
كلمات مفتاحية