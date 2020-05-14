اليمن
الخميس 14 مايو 2020 23:21

اليمن: أكثر من 600 وفاة وحفر عشرات القبور يوميا لضحايا الأوبئة (فيديو)

تحذيرات من تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن
تحذيرات من تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن
رويترز
تداول رواد مواقع التواصل في اليمن مقطع فيديو يوضح حفر عشرات المقابر لدفن موتى الأوبئة في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

ورصدت مصلحة الأحوال المدنية أكثر من 600 حالة وفاة، منذ مطلع شهر مايو/أيار الجاري، من بينها 70 حالة وفاة -سُجّلت الأربعاء- في المدينة.

وقال رئيس مصلحة الاحوال المدنية، سند جميل محمد، إن عدد حالات الوفاة بلغت 623 وفاة منذ الأول من مايو، مع غياب تام للجهات المعنية.

وتوزّعت وفيات الأربعاء إلى 65 حالة بحسب خطابات من أقسام الشرطة، حالة عزل واحدة، فضلًا عن 4 حالات من مستشفيات خاصة.

وأعلنت الحكومة اليمنية، فجر الإثنين الماضي، أن عاصمة البلاد المؤقتة صارت مدينة موبوءة، عقب يومين من وفاة مسؤول بوباء أودى بحياة 49 آخرين، جنوبي البلاد.

يذكر أن اليمن أعلنت عن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد نهاية أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك في اجتماع للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، برئاسة معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، في وقت متأخر مساء الأحد، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وتحذر المنظمات التابعة للأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية إذا تفشى الوباء في اليمن الغارقة في الحرب للعام السادس على التوالي. 

وبينما تأتي أرقام الوفيات على الأرض مرتفعة، إلا أن التقارير الرسمية تقول إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليمن بلغ 85 حالة إصابة، وسجّلت 12 حالة وفاة جراء الإصابة، في حين تعافت حالة واحدة حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، تقترب أعداد الإصابة بفيروس كورونا من عتبة الأربعة ملايين ونصف المليون إصابة، إذ سجلت 4 ملايين و487 ألفًا و641 إصابة، وأودى بحياة 300 ألف و745 مصابًا، بينما تعافى مليون و688 ألفًا و616  ، حتى اللحظة.

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المصدر
الجزيرة مباشر

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