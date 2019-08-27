مصر واليابان
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 15:42

"اليابان بالعربي" ترد على أخطاء أحمد موسى.. ومصريون يسخرون

ردت صفحة "اليابان بالعربي" بموقع تويتر، على الإعلامي المصري أحمد موسى، موضحة أخطاء ومغالطات كثيرة في تقريره بشأن أسعار الوقود والنفط والرواتب وتكاليف المعيشة.
ما القصة؟

أحمد موسى الذي يقدم برنامج "على مسؤوليتي" في فضائية "صدى البلد" المصرية، قدم تقريرًا من اليابان تزامنًا مع انطلاق مؤتمر "تيكاد 7"، الذي ينطلق غدًا باليابان، بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

موسى سرد في تقريره عن اليابان بعض المعلومات على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين في اليابان يصل إلى 15 دولارا، معلقًا "أغلى سعر للتر البنزين في العالم".
  • سعر ثمرة التفاح يصل إلى  دولارين.
  • حجم صادرات اليابان يصل إلى أكثر من 670 مليار دولار.
  • صادرات مدينة يوكوهاما اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط تقدر بـ 35 مليار دولار.
"اليابان بالعربي" ترد

ردت صفحة "اليابان بالعربي" ردت عبر تويتر، موضحة معلومات وأرقام مغلوطة ذكرها موسى في تقريره.

الردود جاءت مرفقة بهاشتاج #خرافات_عن_اليابان، على النحو التالي:

  • متوسط سعر لتر البنزين العادي في اليابان 138 ين، أي ما يعادل 1.30 دولار أمريكي أي حوالي 21.55 جنيه مصري فهو ليس 18 دولارًا أو 15 دولارًا!.
  • بالنسبة لسعر التفاحة، لك أن تعرف أن هناك مسحا وجد أن متوسط الراتب السنوي لعدد 2681 شركة يابانية مدرجة في السنة المالية 2017 كان 5.99 مليون ين سنويًا، أي حوالي 56000 دولار سنويًا أي حوالي 928508.00 جنيه مصري سنويًا وفقًا لسعر الدولار اليوم.
  • تستورد اليابان النفط من مصادر مختلفة وتستحوذ السعودية على نسبة 35.7% فقط وليس كل المستورد.

يشار إلى أن "اليابان بالعربي"، هي مبادرة للتعريف باليابان باللغة العربية من قلب طوكيو، وهو موقع متعدد اللغات لتعزيز فهم المجتمع الدولي لليابان، أسسته مؤسسة نيبون للاتصالات بمنحة من مؤسسة اليابان.

سخرية على تويتر
  • بعد رد صفحة "اليابان بالعربي" انهالت التعليقات الساخرة حول تقرير أحمد موسى، مرفقة ببعض الرسومات الساخرة (الكوميكس) ورسوم بيانية موثقة من جهات دولية حول أسعار البنزين والنفط وغيره، وتلك أبرز التعليقات:
المصدر
الجزيرة مباشر
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اليايان بالعربي
تيكاد
طوكيو

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