"اليابان بالعربي" تحرج صحفيا سعوديا زيّف ترجمة خبر عن تركيا
وقال الراشد في تغريدته "يقول أحد الإعلاميين اليابانيين إنه فوجيء بحقيبة ورقية على باب منزله في إسطنبول، في حملة لمواجهة كورونا، لم يجد بداخلها لا كمامة ولا زجاجة تعقيم، بل صورة أردوغان وعلم تركيا الأحمر.
يقول احد الإعلاميين اليابانيين انه فوجيء بحقيبة ورقية على باب منزله في اسطنبول في حملة لمواجهة #كورونا لم يجد بداخلها لا كمامة ولا زجاجة تعقيم بل صورة #اردوغان وعلم #تركيا الاحمر 😏 pic.twitter.com/BqEDosEZZV— عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) April 29, 2020
غير أن حساب "اليابان بالعربي" رد عليه بتصحيح ترجمة ما نشره الراشد قائلا "ما جاء في الخبر هو: عندما عدت إلى مسكني في إسطنبول، كانت هناك حقيبة ورقية معلقة على مقبض الباب بها العلم التركي بطول 1م وعرض 1.5 م، ومرفق برسالة بها: نحن أحفاد دولة تغلبت على كل الصعوبات وحصلت على الاستقلال. يمكننا أيضًا أن نربح الحرب ضد الفيروس. ضع العلم على شرفة مسكنك".
كما نشر حساب اليابان بالعربي الخبر كاملاً في جريدة أساهي اليابانية.
الخبر في صحيفة أساهي بالكاملhttps://t.co/RkoSNscYrX— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) April 29, 2020
ما جاء في الخبر هو "عندما عدت إلى مسكني في اسطنبول، كانت هناك حقيبة ورقية معلقة على مقبض الباب بها العلم التركي بطول 1م وعرض 1.5 م. ومرفق رسالة بها "نحن أحفاد دولة تغلبت على كل الصعوبات وحصلت على الاستقلال. يمكننا أيضًا أن نربح الحرب ضد الفيروس. ضع العلم على شرفة مسكنك".— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) April 29, 2020
وأثارت تغريدة عبد الرحمن الراشد، المدير السابق لقناة العربية وعضو مجلس إدارة مجموعة إم بي سي السعودية، بالإضافة إلى رد حساب "اليابان بالعربي" عليه، سخرية عدد كبير من المتابعين.
نعتذر من الشعب الياباني والحكومة والاعلام ، فالاعلام والصحافة والاعلاميين مجرد ابواق للكذب والتدليس في دول الديكتاتوريات.— Nasser (@Nasser22820844) April 30, 2020
انتوا على دراية بافعال مبس في قتل الصحفيين لذا الجميع في خوف من القتل بالمنشار
حفظ الله اليابان و امبراطور اليابن والشعب الياباني
@jamalrayyan— ﮼أناقطري (@anaqatari) April 29, 2020
صدق المواطن الياباني ( هيساشي أكيرا ) و كذب الراشد ( كالعادة ).
هذا ما قاله الياباني بعد الترجمة:
المصدر أيضا هو موقع اخباري ياباني 🇯🇵❤️🇹🇷https://t.co/XYYeu1UpGw pic.twitter.com/ZTevg7hX5I
حتى اليابان صادوه يدلس😂— فيصل (@faisalalenzi75) April 29, 2020
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/VpP0JDnsty— N A D E R (@n91ader) April 29, 2020
اوله يالجبهه تطشرت ،— عـمر ع.الشهابي🇰🇼 (@itsO92) April 30, 2020
قطعه قطعه 😂😂😂😂
مدير قناة العربية السابق "الكذب والتدليس منهج حياة بالنسبة لهم" معلش يا عبده الجبهة ادمرت المرة دي 😂😂😂😂😂— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 30, 2020
بووووم .. حساب اليابان بالعربي يمسح الارض ب #عبد_الرحمن_الراشد بتغريدة 👍🏼— يحيى حوى (@yahyahawwa) April 30, 2020
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بدأ حملة تبرعات وطنية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بدأها بنفسه، حيث تبرع براتب 7 أشهر لصندوق الحملة، كما أعلن عن تبرع وزراء حكومته برواتبهم لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
وكذلك حث رجال الأعمال الأتراك وأهل الخير في عموم تركيا بالتبرع للحملة.
الحقيبة الورقية وزعت على كل بيت في تركيا ضمن حملة تبرعات وطنية اطلقها أردوغان لدعم متضرري فيروس كورونا، وافتتحها بالتبرع براتبه لـ7 أشهر ، فلماذا لا يقتدي الملك سلمان بزعيم الأمة الإسلامية اردوغان يا نافخ الكير ؟ كفي كذبًا ، تعال أعلمك اللغة اليابانية @aalrashed #السعودية #تركيا https://t.co/9ar0KbCiwj pic.twitter.com/dXbO8MvSZK— جمال ريان (@jamalrayyan) April 29, 2020