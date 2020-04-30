فيروس كورونا
الخميس 30 أبريل 2020 14:02

"اليابان بالعربي" تحرج صحفيا سعوديا زيّف ترجمة خبر عن تركيا

الصحفي السعودي عبد الرحمن الراشد
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نشر الصحفي السعودي عبد الرحمن الراشد تغريدة باللغة اليابانية، مترجمة بشكل خاطئ، بهدف إحراج تركيا، فرد عليه حساب اليابان بالعربي وصحح له الترجمة.

وقال الراشد في تغريدته "يقول أحد الإعلاميين اليابانيين إنه فوجيء بحقيبة ورقية على باب منزله في إسطنبول، في حملة لمواجهة كورونا، لم يجد بداخلها لا كمامة ولا زجاجة تعقيم، بل صورة أردوغان وعلم تركيا الأحمر.

غير أن حساب "اليابان بالعربي" رد عليه بتصحيح ترجمة ما نشره الراشد قائلا "ما جاء في الخبر هو: عندما عدت إلى مسكني في إسطنبول، كانت هناك حقيبة ورقية معلقة على مقبض الباب بها العلم التركي بطول 1م وعرض 1.5 م، ومرفق برسالة بها: نحن أحفاد دولة تغلبت على كل الصعوبات وحصلت على الاستقلال. يمكننا أيضًا أن نربح الحرب ضد الفيروس. ضع العلم على شرفة مسكنك".

كما نشر حساب اليابان بالعربي الخبر كاملاً في جريدة أساهي اليابانية.

 

وأثارت تغريدة عبد الرحمن الراشد، المدير السابق لقناة العربية وعضو مجلس إدارة مجموعة إم بي سي السعودية، بالإضافة إلى رد حساب "اليابان بالعربي" عليه، سخرية عدد كبير من المتابعين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بدأ حملة تبرعات وطنية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بدأها بنفسه، حيث تبرع براتب 7 أشهر لصندوق الحملة، كما أعلن عن تبرع وزراء حكومته برواتبهم لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وكذلك حث رجال الأعمال الأتراك وأهل الخير في عموم تركيا بالتبرع للحملة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الراشد
ترجمة
اليابانية

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