"الوليد بن طلال" من الاعتقال حتى لقاء بن سلمان

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رجل الأعمال الوليد بن طلال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

تعهد رجل الأعمال السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال بدعم برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان الأمير الوليد قد احتجز ثلاثة أشهر في حملة لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد.

وفي "تغريدة" له على موقع التدوين المصغر "تويتر" مصحوبة بصورة وهو يعانق ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، قال الوليد:

تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد.

تناقشنا في الأمور الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030.

سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر Kingdom KHC من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري في إشارة إلى شركته للاستثمار الدولي.

قصة الوليد بن طلال من اعتقاله حتى لقائه بن سلمان: