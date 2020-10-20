السعودية
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 15:32

الوليد بن خالد.. الأمير النائم منذ 15 عاما يتصدر غوغل بفيديو متداوَل

الأمير النائم دخل في غيبوبة منذ 15 عاما إثر حادث سير في لندن لم يستفق منها حتى الآن
مواقع التواصل
تصدر "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال، قائمة البحث على موقع غوغل الشهير في السعودية، بعد انتشار فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحرك أصابع يده.

والأمير السعودي النائم، هو ابن شقيق الملياردير السعودي الوليد بن طلال، وقد دخل في غيبوبة منذ 15 عامًا، إثر حادث في العاصمة البريطانية لندن، ولم يستفق منها منذ ذلك الحين.

وأظهر المقطع المتداول الذي نشره حساب غير موثق على تويتر، منسوب إلى عمته الأميرة نورا بنت طلال، الأمير النائم وهو يرفع إصبعه ويده أكثر من مرة كنوع من الاستجابة، بعدما طلب أحدهم منه القيام بذلك.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الفيديو الذي ليس معروفًا متى تم تصويره، وسط تفاعلات وتعاطف مع الأمير النائم ودعوات له بالشفاء.

والعام الماضي، حرك الأمير السعودي رأسه لأول مرة منذ دخوله في الغيبوبة، حسبما نشر شقيقه محمد، وعمته الأميرة ريم بنت طلال، آنذاك، عبر مقطعين مصورين على حسابيهما الموثقين بموقع تويتر.

والأمير "وليد" هو نجل خالد بن طلال بن عبد العزيز، من الأسرة الحاكمة بالسعودية، كان قد تعرض لحادث سير في لندن عام 2005 بسبب السرعة الزائدة، حين كان عمره 16 عامًا.

ودخل إثر الحادث في غيبوبة كاملة ومنذ ذلك الحين يرقد على الفراش، وفق إعلام محلي.

وتعددت التشخيصات في وصف حالته وإعلان والده مطلع 2017 عن وصول وفد طبي مكون من 4 أطباء، ثلاثة منهم من أمريكا وآخر من إسبانيا، للنظر في إجراء عملية جراحية "لوقف النزيف من الرأس"، إلا أنه لا يزال في غيبوبة إلى اليوم.

والأمير خالد بن طلال، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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