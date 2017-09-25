أمريكا وكوريا الشمالية
الاثنين 25 سبتمبر 2017 23:51

الولايات المتحدة: لم نعلن الحرب على كوريا الشمالية

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
رويترز
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الإثنين أن الولايات المتحدة "لم تعلن الحرب على كوريا الشمالية".

جاءت هذه التصريحات ردا على اتهام وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج  هو للرئيس الأمريكي بأنه فعل ذلك بكلماته القاسية ضد بيونغ يانغ. 

وقالت ساندرز:" لم نعلن الحرب على كوريا الشمالية، وبصراحة فإن التأكيد على ذلك هو أمر سخيف". 

وردا على تصريحات أفادت بأن كوريا الشمالية ممكن أن تقصف القوات الجوية  الأمريكية، قالت ساندرز:" ليس من اللائق أبدا بالنسبة لبلد أن يقصف طائرة دولة أخرى في المجال الجوي الدولي".

كان ري اتهم ترمب في وقت سابق من اليوم بإعلان الحرب على بلاده وهدد بأن كوريا الشمالية يمكن أن تسقط الطائرات الأمريكية.

وكان ترمب كتب على تويتر أول أمس السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون وحكومته " لن يبقيا طويلا"، وأرسلت الولايات المتحدة في نفس اليوم، العديد من قاذفات القنابل بعيدة المدى من جزيرة جوام ومقاتلات إلى المجال الجوي الدولي شرقي كوريا الشمالية لاستعراض القوة وذلك على خلفية الصراع حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ.  

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أمريكا
كوريا الشمالية
حرب

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