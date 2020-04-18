فيروس كورونا
السبت 18 أبريل 2020 13:07

الولايات المتحدة تمنع علاجا "مقدسا" لفيروس كورونا

يشفي المحلول بحسب المروجين له "95 % من الأمراض" العالمية
رويترز
علق القضاء الأمريكي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد وتروج له منذ سنوات مجموعة تحمل اسم "كنيسة التكوين" ويحتوي بشكل أساسي على ماء الجافيل.

وأصدرت محكمة فيدرالية في فلوريدا حظرا مؤقتا على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه "محلول معدني عجائبي"، ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروجين له "95% من الأمراض" العالمية ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا فضلا عن كوفيد-19 .

وكشفت وزارة العدل الأمريكية التي تقف وراء الملاحقات أن هذا "العلاج" هو في الحقيقة "منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل".

وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) أصدرت قبل سنوات عدة تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والجفاف.

ويدعي مروجو المنتج أنه "مقدس" وهم يرفضون الإذعان للقرارات.

وقال المسؤول في الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير ستيفن هان، في بيان "يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني أكسيد الكلور ونحن لن نسمح بذلك".

وشكلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة بمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يشمل سرقة أقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مزيفة ونداءات وهمية للتبرع.

المصدر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
كورونا
علاج
الولايات المتحدة

اقرأ أيضا

Thumbnail
قطر.. تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا ووصول حالات الشفاء إلى 510
Thumbnail
ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تطلق عملية عسكرية لاستعادة ترهونة
Thumbnail
تقارير "متفائلة للغاية".. هل ينجح عقار ريمدسيفير في هزيمة كورونا؟ (فيديو)
Thumbnail
المصريون العالقون في الخارج قنبلة موقوتة
Thumbnail
حرب إعلامية بين عبد الله الشريف ومؤيدين للنظام المصري بعد تسريب سيناء (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. قطر.. تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا ووصول حالات الشفاء إلى 510
  2. ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تطلق عملية عسكرية لاستعادة ترهونة
  3. تقارير "متفائلة للغاية".. هل ينجح عقار ريمدسيفير في هزيمة كورونا؟ (فيديو)
  4. حرب إعلامية بين عبد الله الشريف ومؤيدين للنظام المصري بعد تسريب سيناء (فيديو)
  5. دفنوه وأقاموا العزاء.. أطفال يمنيون يشيعون صديقهم العصفور (فيديو)