الجمعة 12 أبريل 2019 21:23
الولايات المتحدة تمنع دخول أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل
رفضت الحكومة الأمريكية دخول الناشط الفلسطيني عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل، إلى الولايات المتحدة.
التفاصيل:
- عمر البرغوثي هو أحد مؤسسي حركة "بي دي إس" والتي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها.
- كان البرغوثي متوجها إلى الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، بدعوة من المعهد العربي الأمريكي، أحد المنظمات العربية البارزة في الولايات المتحدة.
- قال المعهد إن البرغوثي كان في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل عندما أبلغه موظفو شركة الطيران أنه لن يسافر، رغم أنه يحمل وثائق سفر صالحة.
- شركة الطيران قالت للبرغوثي أيضا إن مسؤولي الهجرة الأمريكيين أمروا القنصل الأمريكي في تل أبيب بحرمانه من دخول الولايات المتحدة.
- وصف البرغوثي منعه من دخول الولايات المتحدة بأنه قرار وراءه دوافع سياسية.
- قال المعهد العربي الأمريكي في بيان: "البرغوثي لم يحصل على تفسير لحرمانه سوى أنها مسألة تتعلق بالهجرة".
- أوضح المعهد أن البرغوثي يواجه عادة عقبات أثناء سفره من إسرائيل، وليس من الولايات المتحدة، حيث إنه حاصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا الأمريكية، وقضى 10 سنوات في الولايات المتحدة خلال ثمانينيات القرن الماضي.
- قال جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي الأمريكي "عمر البرغوثي صوت فلسطيني رئيسي في مجال حقوق الإنسان وحرمانه من دخول الولايات المتحدة هو أحدث الأمثلة على تجاهل إدارة ترمب لهذه الحقوق".
- أشار زغبي أيضا إلى أن "زيارات البرغوثي السابقة للولايات المتحدة لم يكن بها أي مشكلة على الإطلاق، ومن الواضح أن هذا قرار سياسي تعسفي مدفوع بجهود هذه الإدارة لإسكات الأصوات الفلسطينية".
الرد الأمريكي والإسرائيلي:
- نقلت الإذاعة الأمريكية العامة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن سجلات التأشيرات سرية وفقا للقانون الأمريكي، ولهذا فإنه لا يمكنه مناقشة التفاصيل الخاصة بحالات تأشيرات فردية.
- وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، والمسؤولة عن مواجهة حركة بي دي اس، قالت إنه لا علاقة بينها وبين ما حدث مع البرغوثي.
وزارة الداخلية الإسرائيلية قالت أيضا إنها لم تعلم بالإجراء الأمريكي.
خلفية:
- كان من المقرر أن يقوم البرغوثي بجولة يتحدث خلالها في عدد من الفعاليات في الولايات المتحدة بجامعتي هارفارد ونيويورك، وأن يلتقي بعدد من صناع السياسات والمفكرين والصحفيين الأمريكيين.
- قال المعهد العربي الأمريكي إن البرغوثي كان من المقرر أن يحضر حفل زواج ابنته في الولايات المتحدة عقب الانتهاء من جولته.
- يقول أنصار حركة المقاطعة إنها تستلهم تجربتها من حملة مماثلة ضد نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا، وهي وسيلة غير عنيفة للاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي، وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
- حظيت الحركة بشعبية واسعة خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلنت العشرات من المنظمات الطلابية والأكاديمية والعمالية عن دعمها للحركة كما ألغى عدد من الفنانين عروضا لهم في إسرائيل.
- هذه التحركات تثير تقلق إسرائيل، التي تسعى لوصم حركة المقاطعة بمعاداة السامية.
- في الولايات المتحدة اعتمدت أكثر من 20 ولاية قوانين لمعاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل، كما يسعى داعمو إسرائيل في الكونغرس إلى استصدار تشريع يقضي بمعاقبة الكيانات التي تروج لمقاطعة إسرائيل.
- البرغوثي هو واحد من بين قائمة من الشخصيات الدولية التي منعتها إدارة ترمب من دخول الولايات المتحدة.
- في وقت سابق من هذا الشهر، ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب سعيها للتحقيق في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.
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الشهر الماضي، مُنعت عشرات النساء من دول أفريقية وشرق أوسطية، تقع تحت حظر السفر الذي فرضته إدارة ترمب، من الحصول على تأشيرات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة رغم أن الولايات المتحدة ملزمة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، بقبول زوار المنظمة الدولية في نيويورك.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية
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