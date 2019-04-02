الولايات المتحدة تعلق تسليم تركيا طائرات إف-35

طائرة إف-35 في معرض في برلين بألمانيا يوم 25 ابريل نيسان 2018 رويترز - أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستعلق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات إف-35 الأمريكية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.



التفاصيل: متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قال: "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا".

المتحدث أضاف: "حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة".

توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا -الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي- منذ عدة أشهر، بسبب طلبية منظومة الدفاع الجوي إس 400 من قبل تركيا. نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور إس-400 خلفيات: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر مرارا أن بلاده لن تتخلى عن عقد أبرمته مع روسيا لشراء صواريخ "اس-400".

حذرت الولايات المتحدة تركيا مرارا من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

في ديسمبر/كانون الأول، وافقت واشنطن على صفقة بيع منظومة باتريوت الأمريكية الدفاعية المضادة للطيران التي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار.

تركيا شريك في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.

صواريخ إس 400 هي منظومة دفاع جوي روسية مضادة للطائرات وللصواريخ البالستية، ومنافسة لبطاريات باتريوت الأميركية، ومن المفترض أن تبدأ روسيا تسليمها لتركيا في يوليو/تموز المقبل.

كانت تركيا -التي استثمرت نحو المليار دولار في هذا البرنامج- تعتزم شراء مئة طائرة من طراز إف 35، وقد بدأ طيارون أتراك التدرب مع نظرائهم الأمريكيين، وتسلمت أنقرة بالفعل مقاتلتيْن منها في يونيو/حزيران الماضي، لكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.