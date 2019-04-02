الثلاثاء 2 أبريل 2019 00:03
الولايات المتحدة تعلق تسليم تركيا طائرات إف-35
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستعلق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات إف-35 الأمريكية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.
التفاصيل:
- متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قال: "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا".
- المتحدث أضاف: "حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة".
- توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا -الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي- منذ عدة أشهر، بسبب طلبية منظومة الدفاع الجوي إس 400 من قبل تركيا.
خلفيات:
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر مرارا أن بلاده لن تتخلى عن عقد أبرمته مع روسيا لشراء صواريخ "اس-400".
- حذرت الولايات المتحدة تركيا مرارا من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
- في ديسمبر/كانون الأول، وافقت واشنطن على صفقة بيع منظومة باتريوت الأمريكية الدفاعية المضادة للطيران التي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار.
- تركيا شريك في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.
- صواريخ إس 400 هي منظومة دفاع جوي روسية مضادة للطائرات وللصواريخ البالستية، ومنافسة لبطاريات باتريوت الأميركية، ومن المفترض أن تبدأ روسيا تسليمها لتركيا في يوليو/تموز المقبل.
- كانت تركيا -التي استثمرت نحو المليار دولار في هذا البرنامج- تعتزم شراء مئة طائرة من طراز إف 35، وقد بدأ طيارون أتراك التدرب مع نظرائهم الأمريكيين، وتسلمت أنقرة بالفعل مقاتلتيْن منها في يونيو/حزيران الماضي، لكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.
المصدر
وكالات