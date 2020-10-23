فيروس كورونا
الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:01

الولايات المتحدة ترخص لأول علاج خاص لفيروس كورونا

شركة جيلياد ساينس الأمريكية للأدوية صاحبة براءة اختراع عقار ريمديسيفير الطبي
شركة جيلياد ساينس الأمريكية للأدوية صاحبة براءة اختراع عقار ريمديسيفير الطبي
رويترز
قالت شركة "غلعاد" إن الوكالة الأمريكية للأدوية أصدرت الخميس ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، ليصبح بذلك أول عقار خاص لعلاج فيروس كورونا.

ومنحت الوكالة الأمريكية تفويضاً مشروطاً لاستعمال الدواء في مايو/أيار الماضي.    

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. ويمكن مع نهاية حال الطوارئ الصحيّة إلغاء هذه التراخيص التي منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

وسمحت أوربا ودول أخرى منذ الربيع باستعمال ريمديسيفير بشكل مؤقّت.

وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة. 

وريمديسيفير من بين أول العقارات التي أظهرت فعالية نسبيّة خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي كوفيد-19 في المستشفيات.

ويمكن إعطاء العقار للراشدين والأطفال فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كلغ، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة. وأعطي أيضا ترخيص طارئ لاستعمال العقار للأطفال الذين سنّهم أدنى من 12 عاماً ويتجاوز وزنهم 3.5 كيلوغراما.

وتلقّى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جرعات من العقار لخمسة أيام عندما أصيب بكوفيد-19 بداية الشهر الجاري.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
ظهور شكل جديد من شلل الأطفال في جنوب السودان
Thumbnail
اتهام طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة
Thumbnail
تل أبيب: القبة الحديدية تعترض صواريخ في سماء عسقلان (فيديو)
Thumbnail
السودان: حمدوك مستعد للتطبيع مع إسرائيل بشرط واحد.. ما هو؟
Thumbnail
الشرطة الألمانية تدخل مسجدا بالأحذية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. لوفيغارو: بن سلمان اخترق هاتف بيزوس عبر برنامج تجسس إسرائيلي
  2. تأهب بلبنان وارتفاع قتلى طرابلس
  3. قطر تدين هجومين على عناصر شرطة وأجانب بمصر
  4. المعارضة السورية ترفض المشاركة في محادثات جنيف
  5. غريستي بعد الحرية: يجب إطلاق سراح باهر وفهمي