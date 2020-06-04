الصراع في ليبيا
الخميس 4 يونيو 2020 19:22

الوفاق تسيطر على مهبط للمروحيات تابع لحفتر قرب ترهونة (فيديو)

قال مؤيدون لحكومة الوفاق الليبية إن قوات الوفاق سيطرت الخميس على مهبط للمروحيات قرب مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال ناشطون إن المهبط كان يستخدم من جانب المروحيات والطيران المسير التابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قصف طرابلس.

ونشر النشطاء مقاطع للمهبط من بينها لقاء مع  القائد الميداني الذي قاد عملية السيطرة على المهبط.

وبدت في المقاطع مروحيات رابضة على الأرض.

وقالت قوات الوفاق إنها سيطرت على عدة مناطق على مشارف ترهونة خلال ملاحقتها لقوات حفتر، واستولت على عشرات الآليات العسكرية التابعة لتلك القوات أثناء المطاردة.

المصدر
خدمة سند

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