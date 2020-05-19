الصراع في ليبيا
الثلاثاء 19 مايو 2020 13:04

الوفاق تدحر قوات حفتر وتسيطر على بلدتين غربي ليبيا (فيديو)

قوات الوفاق داخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها
رويترز
أعلنت، اليوم الثلاثاء، "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، رسميًا، دخولها مدينتي بدر وتيجي غربي ليبيا والسيطرة التامة عليهما.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام ليبية مقاطع فيديو تظهر سيطرة قوات حكومة الوفاق على بلدتي بدر وتجي غربي لبيبا، عقب انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منها، فجر اليوم.  

وأفادت قناة فبراير الليبية (خاصة) بأن قوات عملية بركان الغضب، التي شنها الجيش لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس، بسطت سيطرتها على بلدة بدر التي تتبع بلدية باطن الجبل الغربي بعد هروب قوات اللواء خليفة حفتر منها.

وبثت القناة مقطع فيديو يظهر انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش الليبي في بلدة بدر بعد إحكام السيطرة عليها.

والإثنين، سيطر الجيش الليبي على قاعدة الوطية الاستراتيجية بعد دحر قوات حفتر منها، في انتصار مهم بالمنطقة الغربية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
قوات الوفاق
حفتر
سيطرة

اقرأ أيضا

Thumbnail
قرار بالحجر على أموال رجال الأعمال السوري رامي مخلوف (صورة)
Thumbnail
"ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء سد النهضة".. ماذا تريد إثيوبيا؟
Thumbnail
الجنيه المصري يتراجع لأقل مستوى في ثلاثة أشهر
Thumbnail
مقتلُ الثَّورات.. استعجالُ الغنائمِ وصراعُ المناصِب السَّرابيّة
Thumbnail
أب يسجد بمكان استشهاد ابنه والأم تتحسس آثار دمائه وتقبّلها (مشهد موجع)

الأكثر قراءة

  1. قرار بالحجر على أموال رجال الأعمال السوري رامي مخلوف (صورة)
  2. "ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء سد النهضة".. ماذا تريد إثيوبيا؟
  3. الجنيه المصري يتراجع لأقل مستوى في ثلاثة أشهر
  4. أب يسجد بمكان استشهاد ابنه والأم تتحسس آثار دمائه وتقبّلها (مشهد موجع)
  5. الوفاق تدحر قوات حفتر وتسيطر على بلدتين غربي ليبيا (فيديو)