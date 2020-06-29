الصراع في ليبيا
الاثنين 29 يونيو 2020 10:02

الوفاق الليبية: مليشيات حفتر سرقت محطة كهرباء خليج سرت

محطة كهرباء خليج سرت
وسائل التواصل
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء الأحد، تعرض محطة كهرباء خليج سرت (شمال وسط)، لاعتداء وأعمال سرقة على يد قوات اللواء خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابعة لقوات الوفاق الليبية، عبر تويتر.

وقال البيان "مليشيا حفتر الإرهابية المسنودة بخليط من المرتزقة اعتدت على محطة كهرباء خليج سرت البخارية، وسرقت منها أجهزة ومعدات".

وأوضح أن المسروقات من المحطة شملت مولد كهرباء خاص بالطوارئ قوة (1.5 ميغا) محمول على سيارة، و12 جهاز اتصال لاسلكي، و15 اسطوانة غاز، وشاشة عرض مرئي.

السيطرة على حقول النفط

كانت قوات مرتزقة فاغنر الروسية التي تقاتل لحساب حفتر قد سيطرت الخميس الماضي على حقل الشرارة النفطي الليبي.

وشدد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، السبت، على أن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقول النفط تعد تهديدا لأمن بلاده القومي، مطالبا بمعاقبتها.

وحقل الشرارة، الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يوميا في الوضع الطبيعي.

وقال باشاغا إن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة برفقة مجموعة من الجنجويد السودانية سابقة خطيرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات البلاد.

والجمعة، أعربت واشنطن عن قلقها من تدخل فاغنر ومرتزقة أجانب، ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومنها حقل الشرارة.

كما أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عن قلقها إزاء وجود مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى، في الحقل.

وقالت المؤسسة في بيان إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام أشهرا عدة

واستمر غلق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوما، وكلف الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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حفتر

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