الصراع في ليبيا
الخميس 21 مايو 2020 22:30

الوفاق الليبية تسيطر على 3 بلدات خلال 72 ساعة وتؤكد: هدفنا السيطرة على كامل البلاد

قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا
غيتي
قالت حكومة الوفاق الليبية إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على 3 بلدات في الجبل الغربي، جنوب غرب العاصمة طرابلس، خلال ال 72 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على تويتر أنه تمت "السيطرة على بلدات تيجي، 228 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، وبدر، 240 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، ومدينة الأصابعة، 50 كيلومترا جنوب طرابلس خلال 72 ساعة فقط.

ونجحت قوات حكومة الوفاق في تكبيد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية وتمكنت من السيطرة على كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.

وتمكنت قبل أيام قليلة من السيطرة على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس.

ومن جانبها أعلنت الحكومة الليبية أن هدفها يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد، لإدارة العملية السياسية مع "المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية".

المصدر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
صراع محموم.. من يحصل على لقاح كورونا أولاً
Thumbnail
الكويت والسعودية توقفان إنتاج النفط من حقل مشترك بينهما
Thumbnail
أطباء بلا حدود: وفيات كورونا في عدن تكشف عن كارثة باليمن
Thumbnail
مغرد سعودي يكشف تفاصيل خطة انقلاب في تونس تعدها الإمارات والسعودية
Thumbnail
الجنيه المصري في رحلة هبوط جديدة.. وهذه هي الأسباب!

الأكثر قراءة

  1. صراع محموم.. من يحصل على لقاح كورونا أولاً
  2. الكويت والسعودية توقفان إنتاج النفط من حقل مشترك بينهما
  3. الوفاق الليبية تسيطر على 3 بلدات خلال 72 ساعة وتؤكد: هدفنا السيطرة على كامل البلاد
  4. أطباء بلا حدود: وفيات كورونا في عدن تكشف عن كارثة باليمن
  5. مغرد سعودي يكشف تفاصيل خطة انقلاب في تونس تعدها الإمارات والسعودية