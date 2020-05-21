الوفاق الليبية تسيطر على 3 بلدات خلال 72 ساعة وتؤكد: هدفنا السيطرة على كامل البلاد
وأوضح بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على تويتر أنه تمت "السيطرة على بلدات تيجي، 228 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، وبدر، 240 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، ومدينة الأصابعة، 50 كيلومترا جنوب طرابلس خلال 72 ساعة فقط.
#عملية_بركان_الغضب: #انفوغرافيك: #تيجي #بدر و #الاصابعة بلدات و مناطق سيطرت عليها قواتنا البطلة في الساعات 72 الاخيرة #عاصفة_السلام#ليبيا pic.twitter.com/dREUPRoQFk— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 21, 2020
ونجحت قوات حكومة الوفاق في تكبيد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية وتمكنت من السيطرة على كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.
وتمكنت قبل أيام قليلة من السيطرة على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس.
ومن جانبها أعلنت الحكومة الليبية أن هدفها يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد، لإدارة العملية السياسية مع "المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية".
الناطق باسم #الخارجية محمد #القبلاوي: هدف #حكومة_الوفاق بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب #ليبيا لإدارة العملية السياسية مع المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية pic.twitter.com/ClYfB3IptM— Libyan Ministry of Foreign Affairs (@MOFALibyaTIP) May 21, 2020