الصراع في ليبيا
الاثنين 15 يونيو 2020 23:26

الورفلي "المطلوب لدى الجنائية الدولية" يأمر بالهجوم على مصراتة الليبية (فيديو)

طالب محمود الورفلي القائد العسكري بقوات حفتر، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، مسلحيه بالهجوم على مدينة مصراتة الليبية مشبها إياها بالكعبة التي تجب زيارتها.

ووصف الورفلي في مقطع فيديو خلال تجهيز فصيلين عسكريين، الحرب على مصراتة بأنها شرعية وعقائدية، وأنها بمثابة لحظة تاريخية.

"نحن عندنا مدينة مصراتة انشوفوا فيها كيف الكعبة لازم انزوروها، الموضوع مش ثار ولا حقد ولا عنصرية ولا قبلية، لا بالعكس، الموضوع عقائدي صرف، الموضوع مشرعن من الله عزوجل".

في سياق متصل نقل مراسل الجزيرة في ليبيا عن مصدر عسكري من قوات حكومة الوفاق الوطني تأكيده رصد وصول مرتزقة من سوريا عن طريق شركة فاغنر الروسية إلى غرب مدينة سرت. وذلك للقتال إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكشف المصدر عن تمركز قوات تابعة لحكومة الوفاق غربي سرت في انتظار أوامر غرفة العمليات لشن هجوم على قوات حفتر.

تمركز قوات الوافق

وأفاد المصدر أن قوات حفتر لغمت عدة محاور غربي وجنوبي سرت، لعرقلة وتأخير أي تقدم بري لقوات حكومة الوفاق.

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
شركة تركية تنتج طائرات متفجرة انتحارية (فيديو)
Thumbnail
قطر تفتتح رسميا ثالث ملاعب مونديال 2022 (فيديو)
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الإثنين 15 من يونيو/حزيران)
Thumbnail
طرابلس الليبية: مقتل مدني جراء انفجار لغم زرعته مليشيا حفتر (صور)
Thumbnail
بدء تداول الليرة التركية في إدلب بعد انهيار العملة السورية

الأكثر قراءة

  1. شركة تركية تنتج طائرات متفجرة انتحارية (فيديو)
  2. قطر تفتتح رسميا ثالث ملاعب مونديال 2022 (فيديو)
  3. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الإثنين 15 من يونيو/حزيران)
  4. الورفلي "المطلوب لدى الجنائية الدولية" يأمر بالهجوم على مصراتة الليبية (فيديو)
  5. طرابلس الليبية: مقتل مدني جراء انفجار لغم زرعته مليشيا حفتر (صور)