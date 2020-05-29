الهند: قرود تسرق عينات دم مرضى فيروس كورونا (فيديو)

قالت السلطات الهندية، الجمعة، إن مجموعة من القرود هاجمت عاملا صحيا وسرقت عينات دم مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ووقع الهجوم هذا الأسبوع عندما كان فني بأحد المعامل يسير في حرم كلية طب حكومية في ميروت على بعد 460 كيلومترا شمال لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2 — Ishita Bhatia (@IshitaBhatiaTOI) May 29, 2020

وقال الدكتور إس.كيه. جارج المسؤول في الكلية "خطفت القرود عينات دم أربعة من مرضى كوفيد-19 يخضعون للعلاج وفرت بها. سنضطر لأخذ عينات دم أخرى منهم".

وأشارت السلطات إلى أنه لم يتضح إن كانت القرود سكبت عينات الدم لكن السكان الذين يعيشون بالقرب من الحرم الجامعي يخشون من زيادة تفشي الفيروس إذا حملت القرود العينات إلى المناطق السكنية.

قرود سرقت عينات دم مرضى فيروس كورونا

وقال جارج إنه لم يتضح إذا كان من الممكن أن تصاب القرود بفيروس كورونا بسبب الدم الملوث. وأضاف: "لا يوجد دليل على أن القرود يمكن أن تصاب بالعدوى".

وسجلت الهند 165799 حالة إصابة و4706 وفيات بفيروس كورونا.

ويزيد تسلل القرود إلى المناطق السكنية في الهند وتسبب إزعاجا بل وتهاجم الناس.

ويقول خبراء البيئة إن تدمير الموائل الطبيعية هو السبب الرئيسي لزحف الحيوانات على المناطق السكنية بحثا عن الغذاء.