فيروس كورونا
الجمعة 29 مايو 2020 20:20

الهند: قرود تسرق عينات دم مرضى فيروس كورونا (فيديو)

قالت السلطات الهندية، الجمعة، إن مجموعة من القرود هاجمت عاملا صحيا وسرقت عينات دم مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ووقع الهجوم هذا الأسبوع عندما كان فني بأحد المعامل يسير في حرم كلية طب حكومية في ميروت على بعد 460 كيلومترا شمال لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.

وقال الدكتور إس.كيه. جارج المسؤول في الكلية "خطفت القرود عينات دم أربعة من مرضى كوفيد-19 يخضعون للعلاج وفرت بها. سنضطر لأخذ عينات دم أخرى منهم".

وأشارت السلطات إلى أنه لم يتضح إن كانت القرود سكبت عينات الدم لكن السكان الذين يعيشون بالقرب من الحرم الجامعي يخشون من زيادة تفشي الفيروس إذا حملت القرود العينات إلى المناطق السكنية.

قرود سرقت عينات دم مرضى فيروس كورونا

وقال جارج إنه لم يتضح إذا كان من الممكن أن تصاب القرود بفيروس كورونا بسبب الدم الملوث. وأضاف: "لا يوجد دليل على أن القرود يمكن أن تصاب بالعدوى".

وسجلت الهند 165799 حالة إصابة و4706 وفيات بفيروس كورونا.

ويزيد تسلل القرود إلى المناطق السكنية في الهند وتسبب إزعاجا بل وتهاجم الناس.

ويقول خبراء البيئة إن تدمير الموائل الطبيعية هو السبب الرئيسي لزحف الحيوانات على المناطق السكنية بحثا عن الغذاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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