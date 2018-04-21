الهند
السبت 21 أبريل 2018 15:27

الهند تقر عقوبة الإعدام لمغتصبي الفتيات تحت سن12 عاما

فتيات هنديات يحملن علم الهند (أرشيفية)
فتيات هنديات يحملن علم الهند (أرشيفية)
غيتي
أقر مجلس الوزراء الهندي (السبت) الحكم بالإعدام على من يدانون باغتصاب فتيات تحت سن 12 عاما وذلك وسط موجة من الغضب في البلاد بعد سلسلة من قضايا العنف الجنسي المروعة.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماع طارئ دعا له رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أمرا تنفيذيا لتعديل القانون الجنائي ليشمل أيضا تشديد العقوبة على المدانين باغتصاب الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 12 عاما.

والعنف الجنسي ضد النساء في الهند قضية سياسية ساخنة وتخرج بسببها احتجاجات متكررة على العنف المستشري ضد النساء والفشل في حمايتهن.

وانتقد الكثيرون حكومة مودي قائلين إنها لم تفعل ما يكفي لحماية النساء مما زاد من الضغط على حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم مع اتجاه البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الهند
اغتصاب النساء
عقوبة الإعدام
مغتصبي الفتيات
مجلس الوزراء الهندي
العنف الجنسي
ئيس الوزراء ناريندرا مودي
حزب

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