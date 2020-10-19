فيروس كورونا
الاثنين 19 أكتوبر 2020 20:19

الهند تتوقع أن يصيب فيروس كورونا نحو 700 مليون مواطن بحلول فبراير

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 7.55 مليون
رويترز
قال عضو لجنة حكومية مكلفة بإعداد توقعات عن تفشي فيروس كورونا في الهند، الإثنين، إن من المرجح أن يصيب الفيروس ما لا يقل عن نصف عدد سكان البلاد البالغ 1.3 مليار نسمة بحلول فبراير.

وسجلت الهند إلى الآن 7.55 مليون إصابة بفيروس كورونا، ما يجعلها في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.

لكن إحصاء لوكالة رويترز أظهر أن إصابات كوفيد-19 تتناقص في الهند بعد ذروة في منتصف سبتمبر/ أيلول مع تسجيل 61390 إصابة جديدة في المتوسط يوميا.

وقال مانيندرا أجراوال الأستاذ بالمعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور وعضو اللجنة التابعة للحكومة الاتحادية لرويترز "يقدر نموذجنا الحسابي أن نحو 30 في المئة من السكان مصابون حاليا ويمكن أن تزيد (النسبة) إلى 50 في المئة بحلول فبراير/ شباط".

وتقدير اللجنة لانتشار الفيروس حاليا أكبر بكثير من نتائج الفحوص التي أجرتها الحكومة الاتحادية والتي تظهر أن نحو 14 في المئة فقط من السكان أصيبوا بالفيروس حتى سبتمبر/ أيلول.

وبحسب إحصاء لرويترز فإن أكثر من 40.05 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و113118​.

 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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