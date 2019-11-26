الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 00:07
النيابة المصرية: موقع "مدى مصر" أنشأه "الإخوان"
قالت النيابة العامة المصرية، الإثنين، إنها أذنت بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر" الإخباري لأنه موقع أنشأه الإخوان لنشر الشائعات، على حد وصفها.
اتهام الإخوان المسلمين
- النيابة العامة ذكرت في بيان لها أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت "إلى إنشاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الموقع الإلكتروني المذكور" بهدف نشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام. وقد أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة".
- النيابة المصرية: "تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط موقع إلكتروني بدون ترخيص والعثور بداخله على أجهزة إلكترونية ومعدات بث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
السلطات أطلقت سراح الصحفيين
أمس الأحد، قال موقع مدى مصر إن قوات الأمن اقتحمت مقره في العاصمة المصرية واحتجزت الصحفيين والعاملين في المقر بداخله، بعد نشر تقرير عن استبعاد نجل الرئيس المصري من المخابرات العامة.
موقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري قال، أمس الأحد، إن السلطات المصرية أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه.
الموقع أوضح عبر حسابيه الرسمييّن بـ"توتير" و"فيسبوك"، أنه تم "إطلاق سراح لينا عطا الله ومحمد حمامة ورنا ممدوح، الصحفيين بالموقع من قسم شرطة الدقي (غرب القاهرة)"، بعد نحو ساعة من إعلان الموقع توقيف الثلاثة.
كما أكد إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، الذي قال إنه تم توقيفه السبت.
وعرف موقع "مدى مصر" بتحقيقات عن الفساد والقضايا الأمنية.
- وكان فريق من قناة فرانس 24 في مقر الموقع الإخباري لإجراء مقابلة مع رئيسة التحرير بشأن توقيف الصحفي شادي زلط، واحتجز الفريق في المكتب.
- وقال اريك دو لافارين أحد الصحفيين العاملين، لفرانس برس "كان الشرطيون في المكتب حين وصلنا إليه" و"سألناهم لماذا يتم احتجازنا لكن لا أحد رد علينا" موضحا أنه اتصل بالسفارة الفرنسية لتفسير الوضع.
- ولم يتمكن دبلوماسيان فرنسيان أرسلا إلى المكان من دخوله، لكنهما غادرا، عصر أمس الأحد، مع الصحفيين الفرنسيين.
- كما تعذر على محامين دخول المكتب أثناء عملية التفتيش الأمني.
محمود السيسي
- بعد عملية التفتيش تمت مرافقة صحفيين أجنبيين (أمريكي وبريطاني) يعملان لحساب موقع "مدى مصر" خارج المبنى. وفي حين قال الموقع إنه يخشى أن يتم طردهما، فإن الصحفيين تركا حرين.
- كان الموقع الذي ينشر مقالات باللغتين العربية والإنجليزية، نشر الأسبوع الماضي مقالا قال فيه إن محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جرى استبعاده من جهاز المخابرات العامة عبر إرساله في "مهمة عمل طويله" إلى روسيا بسبب اتخاذه "قرارات أثرت على وضع والده في الحكم".
إدانات دولية
- منظمة العفو الدولية أدانت، الأحد، مداهمة مقر "مدى مصر" مطالبة الحكومة المصرية "بالامتناع عن معاقبة الصحفيين بسبب تأديتهم عملهم المشروع".
- منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، شهدت مصر حملة قمع بحق معارضين وناشطين وصحفيين.
- "مدى مصر" واحد من 100 موقع إلكتروني حجبتها السلطات خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن تصفحها في مصر إلا عبر شبكة افتراضية خاصة (في بي ان).
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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