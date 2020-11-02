النيابة المصرية تقرر إيداع "ابن القاضي" أسبوعا بدار رعاية

قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، الإثنين، إيداع نجل أحد القضاة بمصر أسبوعًا بدار رعاية (حكومية) بغرض تقويم سلوكه، وحبس زملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق بيان للنيابة، تبين لها أن الطفل المتعدي على شرطي المرور نشر مقطع فيديو فور تسليمه لوالده، الأحد، تضمن "ارتكاب جريمة جديدة (لم تفصح عنها)".

وأوضحت أنها سلمت الطفل لوالده، الأحد، بعد تعهده بتقويم سلوك نجله، لكن لم يلتزم بذلك التعهد، ونشر الطفل المقطع الجديد فور خروجه من النيابة.

وقبل أيام، تداول مغردون بمصر، مقطعًا مصورًا لطفل (13 عامًا) يقود سيارة خاصة، رفقة أقرانه في حي جنوبي القاهرة، ويستهزئ بشرطي مرور حاول أن يستوقفه، واعتدى الطفل عليه، قبل أن تؤكد تقارير صحفية أن والده يعمل قاضيًا.

ابن قاضٍ يتهكم بشرطي مرور

وعقب اعتذاره للشرطي وتسليمه لوالده، ظهر الطفل بصحبة عدد من أصحابه في مقطع فيديو جديد، قالت وسائل إعلام محلية إنه حمل شتائم وجملة "لا يستطيع أحد حبسي".

قال ايه! رجع يعتذرله ولا رجع يهزأه علشان المراية وبيقوله كفيل أكلك علقة ، صدق عبد الرحيم علي لما قال قانون مين يابو قانون، دي دولة بنت تيييييت #حماده_ننوس_المستشار #ابوالمجد_عبدالرحمن_ابوالمجد #ابن_القاضي pic.twitter.com/u7AfURT6Xz — #حماده_ننوس_المستشار (@3bd3) November 2, 2020

وأشارت النيابة في بيانها إلى النائب العام قرر سرعة ضبط الطفل واستجوابه فيما استُحدِث من وقائع، وإيداعه بإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، على أن يُعرض على محكمة مختصة (بالطفل) للنظر في أمر مد الإيداع.

وبعد قليل، تناقلت وسائل التواصل مجموعة من مقاطع الفيديو للطفل نفسه يتهكم فيها على أفراد من الشرطة والمرور، ويتوعد بعضهم بالضرب.

ده فيديو تاني للطفل ابن "القاضي" اللي اتقبض على امبارح

حط نفسك مكان أمين الشرطة وأعتبره والدك أو أخوك !! pic.twitter.com/8XpEib4Apt — Mostafa Bakr✍️ (@mostafa10341760) November 1, 2020

كما قررت النيابة "حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم (لم تذكر عددهم) احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات (لم تحدد تهمها بعد)".

وقررت كذلك "عرض الطفل وزملائه على مصلحة الطب الشرعي؛ لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة".

"لو في دولة قانون كان زمانه في الأحداث"

السوشيال ميديا تثور في وجه #ابن_القاضي بعد ظهوره في بث مباشر.. ماذا قال خلاله؟#ابن_القاضي #حماده_ننوس_المستشار pic.twitter.com/hARiHjFgXO — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 2, 2020

ورفض نادي قضاة مصر، في بيان، إقحام وظيفة والد الطفل في سياق الغضب، الذي تصاعد في وسائل الإعلام ضد الطفل وأفعاله.

بيان نادي قضاة مصر حول واقعة ابن القاضي

وردًا على انتقادات طالت القضاء في مصر، كونه نجل قاضي ولم يُحبس، قالت النيابة إنها "تؤكد التزامها بإنفاذ القانون، وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات أو صفات وظيفية لآبائهم أو ولاة أمورهم".

وأكدت أن "قرارها بتسليمه للوالد وأخذ تعهد بحسن تقويمه، وكذلك إيداعه إحدى دور الملاحظة، جاء إنفاذًا للقانون".

ويحظر قانون الطفل الحبس الاحتياطيّ لمن لم يتجاوز عمره 15 عامًا، و"يتيح تسليمه إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك".

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