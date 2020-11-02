مصر
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 00:15

النيابة المصرية تقرر إيداع "ابن القاضي" أسبوعا بدار رعاية

الطفل نجل قاضي الاستئناف والمعتدي على شرطي المرور
الطفل نجل قاضي الاستئناف والمعتدي على شرطي المرور
مواقع التواصل
قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، الإثنين، إيداع نجل أحد القضاة بمصر أسبوعًا بدار رعاية (حكومية) بغرض تقويم سلوكه، وحبس زملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق بيان للنيابة، تبين لها أن الطفل المتعدي على شرطي المرور نشر مقطع فيديو فور تسليمه لوالده، الأحد، تضمن "ارتكاب جريمة جديدة (لم تفصح عنها)".

وأوضحت أنها سلمت الطفل لوالده، الأحد، بعد تعهده بتقويم سلوك نجله، لكن لم يلتزم بذلك التعهد، ونشر الطفل المقطع الجديد فور خروجه من النيابة.

وقبل أيام، تداول مغردون بمصر، مقطعًا مصورًا لطفل (13 عامًا) يقود سيارة خاصة، رفقة أقرانه في حي جنوبي القاهرة، ويستهزئ بشرطي مرور حاول أن يستوقفه، واعتدى الطفل عليه، قبل أن تؤكد تقارير صحفية أن والده يعمل قاضيًا.

ابن قاضٍ يتهكم بشرطي مرور

وعقب اعتذاره للشرطي وتسليمه لوالده، ظهر الطفل بصحبة عدد من أصحابه في مقطع فيديو جديد، قالت وسائل إعلام محلية إنه حمل شتائم وجملة "لا يستطيع أحد حبسي".

وأشارت النيابة في بيانها إلى النائب العام قرر سرعة ضبط الطفل واستجوابه فيما استُحدِث من وقائع، وإيداعه بإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، على أن يُعرض على محكمة مختصة (بالطفل) للنظر في أمر مد الإيداع.

وبعد قليل، تناقلت وسائل التواصل مجموعة من مقاطع الفيديو للطفل نفسه يتهكم فيها على أفراد من الشرطة والمرور، ويتوعد بعضهم بالضرب.

كما قررت النيابة "حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم (لم تذكر عددهم) احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات (لم تحدد تهمها بعد)".

وقررت كذلك "عرض الطفل وزملائه على مصلحة الطب الشرعي؛ لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة".

ورفض نادي قضاة مصر، في بيان، إقحام وظيفة والد الطفل في سياق الغضب، الذي تصاعد في وسائل الإعلام ضد الطفل وأفعاله.

بيان نادي قضاة مصر حول واقعة ابن القاضي

 

وردًا على انتقادات طالت القضاء في مصر، كونه نجل قاضي ولم يُحبس، قالت النيابة إنها "تؤكد التزامها بإنفاذ القانون، وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات أو صفات وظيفية لآبائهم أو ولاة أمورهم".

وأكدت أن "قرارها بتسليمه للوالد وأخذ تعهد بحسن تقويمه، وكذلك إيداعه إحدى دور الملاحظة، جاء إنفاذًا للقانون".

ويحظر قانون الطفل الحبس الاحتياطيّ لمن لم يتجاوز عمره 15 عامًا، و"يتيح تسليمه إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك".

اقرأ أيضًا:

نجل قاض.. القبض على طفل مصري قاد سيارة وصدم شرطيا (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
أوقع قتلى وجرحى.. اللحظات الأولى لإطلاق النار على معبد يهودي في النمسا (فيديو)
Thumbnail
الرسوم المسيئة للنبي.. ماكرون يبحث مع السيسي "مواجهة الإرهاب والتطرف"
Thumbnail
برلين تحقق مع سوري ظهر وهو يجلد شخصًا يلبس قناع ماكرون (فيديو)
Thumbnail
شاهد: ذيل حوت عملاق يحمي قطارا من كارثة في هولندا
Thumbnail
فيديو صادم: رجل يضرب زوجته حتى الموت وسط الشارع أمام أعين المارة

الأكثر قراءة

  1. النظام السوري يقصف مسلحين سوريين في عرسال
  2. الكشف عن صورة شقيق زعيم كوريا الشمالية أثناء احتضاره
  3. بعد التطبيع مع إسرائيل.. ترمب: "لا مشكلة" في بيع مقاتلات إف-35 للإمارات
  4. حنين المقدسية.. حين تنتصر الإرادة على المسلّمات الطبية (فيديو)
  5. مسؤول عسكري ليبي للسيسي: التفت إلى الإرهاب الذي يهددك داخل أراضيك