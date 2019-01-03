النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 في أولى جلسات قضية خاشقجي

القنصلية السعودية قي إسطنبول رويترز

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس، إن النائب العام طالب في افتتاح محاكمة المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة موقوفين من بين 11 متهما في القضية.

جاءت الدعوة خلال جلسة بالمحكمة الجزائية بالرياض، هي الأولى في قضية مقتل خاشقجي التي أضرت كثيرًا بسمعة السعودية وأدت لتدهور علاقاتها مع دول غربية. بيان النيابة العامة السعودية: المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم 11 شخصا بحضور محاميهم.

النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين "طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

بعد سماع (المدانين) للدعوى طلبوا جميعًا نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها (لم يحددها).

النيابة العامة تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين (لم يذكرهم).

نؤكد على إرسال المزيد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه. النائب العام السعودي أثناء مغادرته قصر العدلي بإسطنبول (الأناضول) خلفيات: جريمة قتل خاشقجي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة وكاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست، داخل القنصلية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي، داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة، وألقت اللائمة في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.

وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ابن سلمان من أمر بقتل خاشقجي، وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع نفس النتيجة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي برأ ابن سلمان أكثر من مرة، عارض فرض عقوبات على السعودية وتعهد بعلاقات "راسخة" معها، بينما تطالب مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية بتحقيق دولي في قضية خاشقجي.

القضاء التركي، أصدر في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

تركيا قالت إنها ستتابع قضية مقتل خاشقجي حتى النهاية بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.