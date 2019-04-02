النواب البريطانيون يرفضون كل المقترحات البديلة لاتفاق بريكست

النواب البريطانيون يرفضون كل المقترحات البديلة لاتفاق بريكست رويترز

صوت النواب البريطانيون، ضد أربعة بدائل لاتفاق بريكست، بعد رفضهم للمرة الثالثة الاتفاق الذي أبرمته تيريزا ماي مع بروكسل، وذلك قبل أقل من أسبوعين من انتهاء مهلة الإرجاء.

وصوت النواب، الإثنين ضد أربعة بدائل محتملة لاتفاق بريكست، بعد رفضهم للمرة الثالثة الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، ما أبقى الغموض المخيم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي قائما قبل أقل من أسبوعين من انتهاء مهلة الإرجاء. بروكسل تحدد موعدا نهائيا: بروكسل كانت قد حددت 12 أبريل/ نيسان موعدا نهائيا لإقرار الاتفاق المبرم مع رئيسة الوزراء أو إيجاد بديل منه أو الخروج من دون اتفاق.

لم تحصل البدائل المقترحة والقاضية بإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوربي بعد بريكست (اقتراحان) أو بإجراء استفتاء ثانٍ أو بوقف بريكست تفاديا لخروج من دون اتفاق، على غالبية من الأصوات في البرلمان.

حصل اقتراح إجراء استفتاء ثانٍ على أعلى نسبة تأييد من بين الاقتراحات الأربعة، إذ أيده 280 نائبا فيما عارضه 292.

في أول رد فعل من بروكسل، حذر مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوربي غي فرهوفتشاد الثلاثاء من أن فشل النواب البريطانيين في التوصل إلى بديل لاتفاق بريكست يعني أنه بات شبه مؤكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق.

فرهوفتشاد، قال إن "مجلس العموم صوت مجددا ضد كل الخيارات، لقد بات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي شبه مؤكد" مضيفا أن "لدى المملكة المتحدة فرصة أخيرة الأربعاء لكسر الجمود أو مواجهة الأسوأ".

مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوربي، كان قد دعا النواب البريطانيين إلى "إيجاد تسوية ووضع حد للفوضى القائمة" وكتب على تويتر "صوتوا هذا المساء لمرة بـنعم بدلا من التصويت كل مرة بلا". بريطانيا تواجه خطر قطع العلاقات والتسبب باضطرابات اقتصادية: بريطانيون مؤيدون للبقاء ضمن الاتحاد الأوربي أمام البرلمان البريطاني الاتحاد الأوربي، دعا إلى عقد قمة طارئة في 10 أبريل /نيسان وحذر من أن بريطانيا تواجه في حال عدم تقديم خطة لبريكست خطر قطع العلاقات بشكل مفاجئ مع أكبر شركائها التجاريين، والتسبب باضطرابات اقتصادية.

رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر لقناة (راي 1) الإيطالية الرسمية "صبرنا كثيرا على أصدقائنا البريطانيين، لكن الصبر بدأ ينفد".

الحكومة البريطانية تعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة نتائج التصويت وقد تدعو لإجراء تصويت رابع على الاتفاق الأربعاء أو الخميس.

الأسبوع الماضي، حاول النواب الإمساك بزمام عملية بريكست عبر التصويت على ثمانية مقترحات بديلة، لم يحظ أي منها بالغالبية. الخروج من الاتحاد الأوربي وتبعاته: شعارات المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوربي أمام البرلمان كان البريطانيون قرروا، بغالبية 52 % في استفتاء أجري عام 2016، الخروج من الاتحاد الأوربي بعد عضوية استمرت 46 عاما، ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد انقساما حول آلية الخروج وطبيعة العلاقات المستقبلية مع التكتل.

دفعت الفوضى في هذا الملف رئيسة الوزراء إلى إرجاء موعد بريكست، وقالت ماي سابقا إن من غير المقبول أن تطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوربية المقبلة، بعد ثلاث سنوات من تصويتهم لمغادرة الاتحاد.

اعتبر المسؤول عن انضباط النواب المحافظين في مجلس العموم جوليان سميث في مقابلة مع (بي بي سي) أن حكومة ماي هي "النموذج الأسوأ لانعدام الانضباط في التاريخ السياسي البريطاني".

الوزير الألماني المكلّف الشؤون الأوروبية ميكايل روث، وصف بريكست بالفوضى العارمة خلال اجتماع لحزبه الاشتراكي الديموقراطي في برلين.

الوزير الألماني حمل من "ارتادوا المدارس الخاصة والجامعات المرموقة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في هذا الملف، قائلا "لقد أفسدوا الأمر ويحمّلون الآخرين المسؤولية".

تيريزا ماي أبرمت في نوفمبر/ تشرين الثانير 2018 اتفاقا مع بروكسل رفضه مجلس العموم في يناير/ كانون الثاني وفي 12 مارس/ آذار ويوم الجمعة الماضي.

حليف تيريزا ماي، الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي أعلن أنه لن يصوت لصالح اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء مع بروكسل، ورغم أن تصويت النواب غير ملزم قانونيا، إلا أنه يصعب تجاهله سياسيا.