الأحد 14 يوليو 2019 01:55
النواب الأمريكي يقر تعديلًا يمنع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس
قالت وسائل إعلام أمريكية إن مجلس النواب أقر مشروع قانون الدفاع الوطني، والذي يحد أحد بنوده من قدرة الرئيس دونالد ترمب على توجيه ضربة لإيران من دون موافقة الكونغرس.
التفاصيل:
- موقع "يو إس إيه توادي" الأمريكي ذكر أن الإجراء أضيف إلى مشروع قانون الدفاع السنوي، وصوت لصالحه 251 نائبًا مقابل رفض 170 نائبا.
- حسب الموقع، يمنع الإجراء إدارة ترمب من استخدام أي أموال فيدرالية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة صريحة من الكونغرس.
- وفق ما أورده موقع "بلومبرغ" للأنباء، وافق المجلس على تخصيص 730 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون)، فيما طالبت إدارة ترمب بتخصيص 750 مليار دولار.
- الرئيس الأمريكي ترمب حذر إيران، متهما طهران بأنها "تسلك دربا بالغ الخطورة".
- ترمب، قال في يونيو/حزيران الماضي، إنه كان على وشك ضرب إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، قبل أن يتراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.
- ترمب هدد وقتها "بمحو" إيران، وحذر من استخدام "القوة العظمى" ضدها، إذا ما هاجمت الأصول أو المصالح الأمريكية.
- ساد توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وبين إيران من جهة أخرى إثر انسحاب واشنطن من اتفاق عام 2015 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وفرضت عقوبات ضد طهران.
- طهران أعلنت مؤخرا عدم التزامها ببعض شروط الاتفاق النووي، الذي وقعته مع القوى الكبرى بعد فرض واشنطن عقوبات ضدها.
- تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة في مضيق هرمز الذي يشكل معبرا لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا، نتيجة وقوع عدّة حوادث، بينها هجمات مجهولة المصدر ضدّ ناقلات نفط وإسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيّرة.
- طهران نفت الاتهامات الأمريكية بالوقوف وراء تخريب ناقلات نفط، ونددت بسعي الولايات المتحدة "للتسبب بصدمة" نفطية من خلال فرض عقوبات قاسية عليها وحظر على صادراتها من الخام.
- طهران اتهمت واشنطن بالتخطيط لاحتجاز ناقلة نفط إيران في جبل طارق عن طريق بريطانيا، قائلة إن الاحتجاز "جريمة قرصنة".
المصدر
وكالات
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