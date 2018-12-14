النواب الأمريكي يتهم ميانمار بارتكاب "إبادة" بحق مسلمي الروهينغيا

عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغيا يتظاهرون للمطالبة "بالعدالة" في الذكرى الأولى لشن الجيش البورمي حملة تطهير عرقي بحقهم رويترز

أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الخميس نصّاً يعتبر أعمال العنف التي ارتكبتها "وحدات الجيش وقوات الأمن في ميانمار بحقّ مسلمي الروهينغا "إبادة جماعية".

ودعا المجلس من جهة ثانية سلطات هذا البلد لإطلاق سراح صحافيين في وكالة رويترز. ما القصة؟ القرار الذي أيده 394 نائباً وصوّت ضده نائب واحد فقط جاء فيه أنّ "الفظائع التي ارتكبتها وحدات الجيش وقوات الأمن في ميانمار ضد الروهينغيا المسلمين منذ أغسطس/آب 2017 تُشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

مجلس النواب الأمريكي دعا في قراره السلطات في ميانمار إلى الإفراج عن الصحافيين في وكالة "رويترز" والون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) اللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة إفشاء أسرار دولة بعدما تحدثا عن قتل عشرة من الروهينغيا خارج إطار القضاء خلال حملة الجيش البورمي في 2017.

المجلس دعا في قراره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى "أن يحدد، على أساس الأدلة المتاحة، ما إذا كانت أعمال الجيش الميانماري في ولاية راخين تمثّل جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو غيرها من الجرائم التي يعترف بها القانون الدولي".

نص القرار أضاف أنه "لابد من البحث عن جميع المسؤولين عن هذه الجرائم وفرض عقوبات عليهم واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية". احتجاج لمسلمات من الروهينغيا في أحد مخيمات اللجوء في ذكرى مرور عام على طردهم على أيدي قوات الأمن في ميانمار خلفية: في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، خلال اجتماع في سنغافورة مع الزعيمة السياسية في ميانمار، أونغ سان سو تشي، على أنّ أعمال العنف التي دفعت حوالي 700 ألف من أفراد الروهينغيا المسلمين إلى الهرب من ميانمار "غير مبرّرة".

أونغ سان سو تشي، تواجه انتقادا بسبب امتناعها عن الدفاع عن حقوق الروهينغيا في ميانمار، البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.

نحو 700 ألف من الروهينغيا المسلمين من ولاية راخين فروا إلى بنغلادش المجاورة بعدما أطلقت السلطات في ميانمار حملة أمنية عنيفة في أغسطس/ آب 2017 ضد أفراد هذه الأقلية المسلمة.

في بنغلادش روى اللاجئون الروهينغيا ما تعرضوا له من فظاعات مثل الاغتصاب والقتل وحرق منازلهم وقراهم.

الأمم المتحدة كانت قد اعتبرت أنّ حملة جيش ميانمار ترقى إلى "إبادة جماعية"، لكنّ السلطات في ميانمار تنفي الاتهامات الموجّهة إليها وتؤكد أن العنف في راخين اندلع بسبب هجمات شنها متمردون من الروهينغيا ضد مراكز حدودية وأنّ الحملة التي شنها الجيش كانت لمكافحة الإرهاب.

محقّقي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الامن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا الى فرض عقوبات محددة على مرتكبي الجرائم وفرض حظر على تصدير الأسلحة لهذا البلد.