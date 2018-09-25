الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 14:55
"النهضة" تعلن التزامها بالتوافق مع السبسي
عبرت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، عن التزامها بمسار التوافق مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، معتبرة أن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا لا يعني التنكر لعلاقتها معه.
جاء ذلك في بيان نشرته "النهضة"، على موقعها الإلكتروني، تعليقًا على تصريحات أدلى بها "السبسي"، مساء الإثنين، مع قناة "الحوار" التونسية الخاصة.
التفاصيل:
- أشادت النهضة في بيانها بما وصفته بحرص الرئيس على "تطمين التونسيين بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد (نهاية 2019)، بما يعزز مسار الانتقال الديمقراطي، ويعزز الثقة الداخلية والخارجية في التجربة التونسية".
- عبرت النهضة عن تقديرها لدور السبسي "الوطني منذ انطلاق الثورة (يناير/ كانون الثاني 2011) في إرساء ثقافة التشاور والحوار بين الفرقاء السياسيين، في مواجهة خيارات التفرد والإقصاء والمغالبة".
- أضاف البيان أن النهضة وهي الكتلة الأكبر في البرلمان (68 نائبا من أصل 217)، "تفاعلت مع قايد السبسي بإيجابية منذ لقاء باريس (15 أغسطس/ آب 2013)".
- شددت النهضة على أن "الاختلاف في وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تعيشها البلاد وفي مقدمتها الاستقرار الحكومي لا يعني تنكر النهضة للعلاقة المتينة التي تربطنا بفخامة رئيس الجمهورية".
- بيان حركة النهضة جاء بعدما قال الرئيس التونسي في مقابلة مع قناة "الحوار" التونسية إن النهضة أنهت توافقا معه دام 5 سنوات، مفسّرًا ذلك بأن "النهضة ترى بأن يبقى يوسف الشاهد رئيسًا للحكومة".
- أوضح السبسي أنه بإنهاء التوافق مع النهضة "دخلنا مغامرة جديدة (لم يوضحها) أنا منها براء".
- حزب "نداء تونس"، بزعامة السبسي، يمتلك 55 مقعدا في البرلمان ويقود منذ فبراير/ شباط 2015، ائتلافًا حكوميًا بالتوافق مع "النهضة" وأحزاب أخرى ومستقلين.
- منذ أشهر تشهد تونس أزمة بين المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس" حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس التونسي)، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وصلت حد تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.
المصدر
الأناضول
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